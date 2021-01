Matrimonio a prima vista Italia 2021: Martina Pedaletti e Francesco Muzzi la coppia di Roma

Dal 19 gennaio 2021 su Discovery Plus è possibile vedere la nuova stagione, la terza targata Discovery, di Matrimonio a Prima vista Italia. Dopo il successo dell’ultima edizione, vista su Real Time da oltre 1 milione di spettatori a puntata, Discovery ha subito impacchettato una nuova stagione, girata tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, con tre nuove coppie protagoniste. In un clima più disteso, dal punto di vista delle restrizioni per il covid 19, si sono quindi girate le nuove puntate di Matrimonio a Prima vista Italia 2021 e tra le coppie protagoniste troviamo quella formata da Martina Pedaletti e Francesco Muzzi. La prima cosa che accomuna i due è la provenienza. Entrambi infatti vengono da Roma, anche se Martina abita ad Acilia, non a caso, come scopriremo nel corso delle puntate, si farà chiamare la Belen di Acilia! I due potrebbero avere anche altre cose in comune ma lo scopriremo solo nel corso delle puntate…

Intanto, dopo aver visto i primi due episodi di Matrimonio a Prima vista Italia 2021, possiamo raccontarvi qualcosa in più su questa coppia.

Matrimonio a prima vista Italia 2021: Francesco Muzzi e Martina sposi a Santa Severa

Martina è una donna molto convinta della sua persona, con uno spirito negativo che raggiunge picchi inaspettati. Ha una visione della vita catastrofica al contrario di Francesco che invece è molto pacato, almeno dalle prime impressioni. Ha vissuto sempre con la sua mamma ma hanno una cosa in comune con la neo sposa: entrambi pensavano che difficilmente avrebbero trovato la persona giusta. Anche per questo Martina nelle sue promesse matrimoniali, non promette molto a Francesco, gli dice solo che si impegnerà al 100% in questo percorso e che ce la metterà tutta.

Il primo impatto tra i due ha avuto un risultato diverso: a Martina, il suo “nuovo” marito, non è piaciuto fisicamente, inutile negarlo. Qualche chili di troppo e pochi muscoli mentre lei è una super attenta al fisico e ama moltissimo la palestra. Ma nonostante questo, è andata avanti lo stesso, felice di godersi insieme a lui la giornata. Per Francesco invece la sua Martina è bellissima, e si dice pronto a prendersi una bella cotta per lei. Potrebbe perdere la testa per Martina, non ha dubbi!

Nonostante un primo impatto non proprio convincente dal punto di vista fisico, almeno per Martina Pedaletti, la bella Belen di Acilia si è poi lasciata andare divertendosi e scherzando molto sia con la famiglia di Francesco, conosciuta da pochissimo, che con gli amici. Le amiche di Martina hanno fatto notare al simpatico Francesco che ha fatto un ottimo acquisto, non senza frecciatine. Martina si è poi presa del tempo per conoscerlo meglio: il giorno del matrimonio a Santa Severa è andato bene, anche se non c’è stato il giusto feeling fisico, il contatto si ma niente baci e niente smancerie.

E’ ancora scettica sul fatto che questo matrimonio possa funzionare ma siamo solo all’inizio per cui di strada da fare insieme ce ne sarà e anche tanta. Entrambi hanno promesso che si impegneranno al massimo in questo esperimento, vedremo che cosa succederà!

In questa edizione di Matrimonio a prima vista Italia, gli esperti hanno giocato la carta geografica. Per non mettere troppo in difficoltà gli sposi, probabilmente anche per via del covid 19, hanno scelto delle coppie “vicine” per quello che riguarda la geografia. Martina Pedaletti e Francesco Muzzi rappresentano la coppia del centro, i romani un po’ coatti ma simpatici. Vedremo come andrà a finire.