Matrimonio a prima vista Italia 2021: le tre coppie protagoniste

E’ disponibile in streaming la nuova stagione di Matrimonio a Prima vista Italia su Discovery Plus. Dopo il grande successo della passata edizione, dal 19 gennaio si potrà seguire la stagione 2021 del programma che andrà poi in onda su Real Time. Anche questa volta le coppie protagoniste sono tre. Il clima è ben diverso da quello vissuto nella passata edizione, iniziata nel maggio scorso tra la paura del covid 19 e le prime restrizioni che iniziarono a cadere. Le selezioni di Matrimonio a prima vista Italia 2021 si sono svolte in estate, rispettando il protocollo anti covid ma, come ben sappiamo, le cose erano molto diverse tra settembre e ottobre, tanto che, come si vedrà anche nel secondo episodi di questa stagione, al matrimonio potranno partecipare anche un numero ridotto di festeggiati ( a differenza della passata stagione quando gli sposi non si erano neppure potuti baciare).

Le registrazioni, da quello che abbiamo intuito, dovrebbero essere iniziate tra i primi di ottobre e la metà del mese, per cui, probabilmente, vedremo nel finale, anche quello che è successo dopo il mese di convivenza da sposi ( più i 15 giorni che sono serviti per i preparativi).

Ma torniamo al focus centrale di questo articolo. Quali sono le coppie che Nada, Fabrizio e Mario, i tre esperti, hanno scelto per Matrimonio a Prima vista Italia 2021? Ve le presentiamo subito.

Matrimonio a Prima vista Italia 2021: Francesco e Martina

Martina cercava un uomo sportivo, un bel ragazzo che amasse come lei la palestra e pare lo abbia trovato, ha anche i tatuaggi come lei voleva. Ma quale sarà la sua reazione nell’incontrare Francesco? Questo chiaramente lo scopriremo solo il giorno delle nozze. Francesco Muzzi ha 37 anni e nella vita fa il tassista. Ha una grande passione per le moto ma pare non abbia mai portato una donna in sella. Entrambi vivono a Roma e pare che abbiano una empatia comunicativa molto forte. Martina è una addetta alle vendite ma di notte si trasforma in una bar Lady, attentissima alla moda, cura moltissimo questo aspetto nella sua vita.

Matrimonio a prima vista Italia 2021: Salvatore e Santa

Salvatore e Santa sono due tipini decisamente molto molto particolare. Lei sembra essere uscita dal mondo di Patty, mentre lui è un amante della bicicletta. Ha una casa sul mare ma odia il mare per cui non ci va mai! Santa Marziale arriva dalla provincia di Catania, è siciliana come Salvatore Bonfiglio ( che vive a Patti, in provincia di Messina), che ha una grande passione per la bicicletta; ama proprio viaggiare in sella tanto da aver girato per mezza Europa in compagnia della sua bici. Secondo gli esperti, la loro voglia di evadere dal mondo in cui vivono, potrebbe essere la chiave vincente. Il grado di compatibilità di questa coppia è del 77% non altissima.

Matrimonio a prima vista Italia 2021: Clara e Fabio

L’ultima coppia di Matrimonio a Prima vista Italia edizione 2021, è quella formata da Clara e Fabio. La bella bresciana ha 28 anni, cerca l’uomo della sua vita. Era stata anche in Messico per seguire il suo cuore ma non ha funzionato. Al momento vive con sua sorella e i suoi genitori, oltre agli amati animali domestici. Fabio arriva da Legnano e al momento è disoccupato. Secondo gli esperti il ragazzo che sembra rude, ha in realtà un animo speciale e una gentilezza che difficilmente si trova in giro! Secondo Nata questa coppia potrà riservare molte sorprese. In base ai calcoli degli esperti, la coppia formata da Clara e Fabio ha una compatibilità dell’84 %.

Queste le tre coppie che parteciperanno all’esperimento. Che ne pensate? Hanno davvero possibilità di restare insieme dopo il matrimonio?

Vi ricordiamo che per vedere Matrimonio a prima vista Italia 2021 si può sottoscrivere un abbonamento a Discovery Plus per vedere tutti i contenuti extra della rete.