Clara Campagnola e Fabio Peronespolo di Matrimonio a prima vista Italia 2021: come è finita?

Manca davvero pochissimo al debutto di Matrimonio a Prima vista Italia 2021 su Real Time. Prima puntata prevista per il 10 marzo 2021 in prime time sul canale 31. Ma come saprete, noi abbiamo già visto tutti e 10 gli episodi di Matrimonio a prima vista Italia 2021 e vi abbiamo raccontato anche il gran finale. Oggi vi parliamo della coppia fornata da Clara Campagnola e Fabio Peronespolo. Sin dal primo giorno tra i due c’è stata una intesa molto bella e forte. Clara e Fabio insieme hanno fatto un gran bel percorso, mettendo sul tavolo argomenti seri. Dalla voglia di fare una famiglia a una vita insieme. Ma come è finita tra Clara e Fabio alla fine i due sono rimasti insieme oppure hanno deciso di divorziare? Ve lo raccontiamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio il gran finale.

Clara e Fabio sono arrivati alla scelta dopo un mese che ha avuto tantissimi alti e pochi bassi, nonostante il viaggio a Formentera con gli amici del giovane lombardo che avrebbe mandato in crisi qualsiasi donna ( se poi contate che Fabio ha anche perso la fede sulla bianca spiaggia dell’Isola spagnola, potrete immaginare).

Matrimonio a prima vista Italia 2021: il percorso di Clara e Fabio

La cosa particolare di questa coppia è stata la voglia di mettersi in gioco. Certo tra i due c’è stato sin da subito un grande feeling, anche a livello fisico e questo non guasta. Ma forse c’è stato molto di più. Clara e Fabio hanno affrontato argomenti molto forti. Fabio ha parlato della sua famiglia e del rapporto che non ha con sua madre. Ha scelto di parlarne anche con la madre di Clara, vedendo in lei una persona della quale fidarsi. E oltre che di Clara forse pian piano si è anche “innamorato” della sua famiglia. Clara, nonostante le sofferenze del suo passato e le ferite ancora aperte, ha cercato di fidarsi in tutto e per tutto di Fabio, anche se lui ha preferito andare via per qualche giorno per quel viaggio prenotato molto tempo prima al quale non ha voluto rinunciare. In ogni edizione di Matrimonio a prima vista c’è una coppia per la quale il pubblico alla fine tifa e forse, in questa edizione, Clara e Fabio potrebbero essere i vostri preferiti!

Come è finita tra Clara e Fabio di Matrimonio a prima vista Italia 2021?

Clara ha mostrato solo qualche perplessità il giorno della scelta perchè il mese con Fabio è stato bello ma lei ha una vita molto particolare, ad esempio ha bisogno dei suoi animali, per cui deve avere al fianco una persona che la capisca e quindi valutare se potrebbero andare d’accordo anche in un secondo momento. Fabio si dice pronto a fare quello che Clara chiede ma deve essere chiesto in un determinato modo, senza imposizioni. Gli esperti quindi hanno consigliato a Clara di lasciarsi andare e credere che tutto stia davvero andando bene!

“Noi ridiamo dalla mattina alla sera e pensiamo anche al futuro” ha detto Fabio felice di continuare insieme a Clara e lo stesso vale per lei. Clara ha commentato: “A me Fabio piace perchè non si nasconde, se deve piangere lo fa, se deve ridere anche. E’ vero“. Le parole di Clara tra l’altro hanno anche fatto emozionare Fabio che ha detto di avere in lei una delle poche persone che lo capiscono.

Clara e Fabio stanno ancora insieme dopo la fine di Matrimonio a prima vista Italia 2021?

Come saprete le puntate di Matrimonio a prima vista Italia 2021 sono state girate in estate, quando in Italia c’erano pochi casi di contagio e meno restrizioni causate dal covid19. Probabilmente solo un mesetto e più dopo l’ultima edizione di grandissimo successo andata in onda. Come vanno le cose quindi a distanza di così tanti mesi? Al momento non possiamo saperlo. Clara e Fabio sono usciti dalla puntata della scelta tra gli applausi degli esperti, felici di vedere questa coppia così bella ed emozionata.

I protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia 2021 non possono usare i social, o almeno non possono farlo con i loro veri nomi per cui al momento, come stanno oggi, a marzo 2021 le cose, non possiamo davvero saperlo. Probabilmente dopo la messa in onda in chiaro delle prime puntate, arriveranno gli spoiler visto che comunque, i protagonisti del programma, hanno una vita! E noi vi terremo aggiornati.

