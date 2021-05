Diletta Leotta e Can Yaman in vacanza in un luogo romantico, lei pubblica qualcosina

Diletta Leotta e Can Yaman sono in vacanza insieme, a dispetto di tutto e tutti la loro storia d’amore prosegue ed è lei a mostrare qualcosina tra le sue storie di Instagram. Un gran sorriso per Diletta che lascia intravedere chi ha accanto, in questo modo sembra volere spazzare via tutte le critiche ricevute nell’ultimo periodo. Dall’ultimo sfogo social la Leotta non ha più detto niente al riguardo e a chi non credeva nella love story con l’attore turco quello che mostra in queste ore è la sua risposta. Can Yaman e Diletta dopo quella che è sembrata una pausa di riflessione sono apparsi di nuovo insieme; in questo momento sono in vacanza in un posto molto romantico e anche top secret.

DILETTA LEOTTA E LA VACANZA CON CAN YAMAN

Non rivelano dove sono ma la giornalista sportiva stuzzica la curiosità di tutti mostrando qualcosina, solo alcuni dettagli. Insieme sembrano avere ritrovato il sorriso nonostante i tapiri ricevuti. Chissà se il matrimonio è sempre previsto per settembre o è saltato; forse solo rimandato perché la Leotta non si sentiva pronta, perché pensava che Can stesse correndo un po’ troppo. “Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice” aveva detto ai microfoni di Striscia la notizia ma non tutti le avevano creduto.

Invece, eccoli in viaggio insieme in macchina, lui guida e lei mostra il suo bellissimo sorriso e un pezzetto di quel momento, giusto per fare un po’ di invidia.

Un albergo, un panorama stupendo, la sveglia alle 9 del mattino e poi la colazione in camera con quella vista meravigliosa. E’ caccia al luogo segreto ma anche a tutti gli altri dettagli con cui Diletta Leotta stuzzica tutti dicendo e non dicendo, mostrando e non mostrando. Di certo è felice anche se c’è ancora chi non le crede.