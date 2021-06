Mara Venier in ciabatte con scopa e canna dell’acqua, per il marito lei è così

Mara Venier può sembrare una vittima dei video a sorpresa del marito, ma Nicola Carraro non fa altro che mostrarla come la vede realmente. Nella vita di tutti i giorni Mara Venier è pura semplicità e suo marito l’adora proprio per questo. La descrive con i capelli legati alla meno peggio, con le ciabatte, la scopa in una mano e nell’altra la canna dell’acqua mentre pulisce il terrazzo o il resto della casa. E’ a Novella 200 che il marito di Mara Venier racconta di sua moglie, di com’è la vita con la conduttrice più famosa. E’ una tenera dichiarazione d’amore, certo un po’ velata ma lei non è per niente diva, nemmeno in tv.

NICOLA CARRARO PUBBLICA I VIDEO DI SUA MOGLIE SUI SOCIAL

“Ma è quella la Mara vera, fatta di niente e di tutto, di un sorriso, di capelli fermati alla meno peggio, con la scopa in una mano e la canna dell’acqua nell’altra. Ti ricordo che ero un produttore cinematografico, di dive ne ho incontrate tante, ma lei non ha bisogno di farlo, non necessita di abiti o di trucchi, anche in vestaglia è di una bravura immensa” e se non è una dichiarazione d’amore questa: “Lei è il mio sole. Il mio amore”.

In pratica la Venier non sta ferma un attimo, in casa lei è fissata per le pulizie e per la cucina e lui la filma.

Lui ha una casa a Milano ma insieme hanno vissuto sempre a Roma: “Con una vista che si affaccia su duemila anni di storia, al Ghetto. Questa però per me è una sconfitta: in vent’anni non sono mai riuscito a convincere Mara a vivere a Milano, la mia città. Lì abbiano una casa, ma non ci andiamo mai”. Però lui ogni tanto parte e resta lontana da lei a lungo, vola a Santo Domingo dove hanno un’altra villa.