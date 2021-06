Operazione di 7 ore per Mara Venier che riposa ma non troppo col suo nipotino (Video)

Ieri Mara Venier si è sottoposta a un’operazione ai denti, un intervento non da poco, certo niente di grave ma la conduttrice racconta di ben 7 ore di intervento. Un video come sempre allegro ed è suo figlio a riprendere Mara Venier con il piccolo Claudio sul letto della sua camera. Mara cerca di tenere il più possibile il ghiaccio sul volto ma continua a scherzare con il suo nipotino. A fare attenzione al piccolo Iaio anche nonno Nicola. Stanno guardando Madagascar, uno dei film preferiti dal bambino. La Venier cerca di riposare sperando che passi tutto presto ma il giorno dopo, oggi, è ancora con il viso gonfio e un brutto dolore ai denti.

MARA VENIER DOPO L’OPERAZIONE AI DENTI

“Anche oggi così” confida Mara Venier mentre si tocca il volto, copre la bocca e spiega che è ancora un po’ gonfia, che l’intervento è durato tanto, è stato lungo, ben 7 ore, spiega che ha messo un “impiantone”. Ha bisogno di riposo e cerca il relax che trova nella sua stanza. Con lei come sempre c’è il nipotino e in tv un altro cartone. Claudietto è la sua cura, sempre.

Tra le storie di Instagram Mara Venier racconta le sue giornate, a casa arriva anche sua figlia, insieme ammirano le frecce tricolori che si esibiscono in cielo in questa giornata importante per tutti gli italiani.

“I nostri pomeriggio d’amore” commenta Mara Venier mentre spiega al nipote che la nonna ha il ghiaccio, che si è operata ai denti. Lui con le sue risate porta sempre allegria, il dolore ai denti così diventa molto più sopportabile. Mara Venier prepara la cena per la figlia, dalla peperonata alle pizzelle napoletane

A farle gli auguri e inviarle cuori sui social ci sono Nino D’Angelo, Alberto Matano, Elisabetta Gregoraci, Rebecca De Pasquale, Sandro Giacobbe e tanti altri, follower e fan compresi. Domenica sarà in gran forma per la sua puntata in diretta, è per questo che ha fatto l’intervento a inizio settimana.