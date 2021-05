Mara Venier prepara la cena per la figlia, dalla peperonata alle pizzelle napoletane

La domenica Mara Venier entra nelle case di tutta Italia, è la conduttrice di uno dei programmi più importanti di Rai 1; gli altri giorni è mamma e nonna. E’ sempre stata bravissima in cucina, i suoi piatti, le sue cene, sono tanti gli amici che raccontano quanto si mangi bene a casa di Mara Venier, e possiamo aggiungere che un po’ si nota dai chiletti che lei ha preso negli ultimi anni. La Venier è nella sua adorata cucina, piccola, tutto molto semplice ma la vista è spettacolare. Indossa un grembiule rosso, è un regalo di suo nipote Giulio, il figlio di Elisabetta. Ed è proprio la figlia che sta per andare a cena da lei, è per lei che prepara tanti piatti deliziosi ma anche pieni d’amore.

MARA VENIER PREPARA LA PEPERONATA COME LA FACEVA LA SUA MAMMA

Mostra ai suoi follower che ha già impastato e fatto lievitare la pasta per fare le pizzelle napoletane, le pizze fritte, anche se non ha coperto l’impasto che in superficie si è asciugato un po’ facendo la crosticina. In compenso ha già preparato la peperonata. Racconta che è come la faceva la sua mamma e desidera farla assaggiare a sua figlia, perché è la ricetta della nonna.

Ci sono le cotolette da friggere e in più ha anche un bel cesto di ciliegie che le ha mandato Luca Sardella. Tutto è quasi pronto per la cena e per godersi una bella serata in famiglia con la figlia, il marito, il nipote più grande.

Mara Venier questa volta usa un filtro, in genere nelle sue storie di Instagram si presenta più al naturale ma questa volta ha aggiunto un po’ di luminosità, qualche trucchetto per apparire al meglio. Questa volta in cucina non c’è Nicola Carraro a farle un video di nascosto, questa volta ha fatto tutto da sola.