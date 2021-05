Mara Venier mostra la torta di Carlotta, la terrazza ed Eleonora Daniele (Foto)

Mara Venier non ha deluso le aspettative di chi sui social aspettava altre foto del battesimo della figlia di Eleonora Daniele. Dopo un primo scatto con la piccola Carlotta durante il pranzo su una meravigliosa terrazza romana adesso la Venier ha pubblicato altre foto, altri momenti della festa di battesimo e soprattutto la torta. La piccola Carlotta è andata a dormire, sta riposando mentre i genitori, la sua madrina e tutti gli invitati completano il pranzo e sono pronti a gustare la torta semplicissima scelta per il battesimo. Una torta semplice e golosa con la frutta e la crema, con la data di oggi e il nome della festeggiata.

MARA VENIER MOSTRA L’OUTFIT SCELTO PER IL BATTESIMO DELLA FIGLIA DI ELEONOTA DANIELE

Un colore vivace scelto per il tailleur ma sotto la giacca c’è una t-shirt comodissima. Mara Venier è emozionata, ricevere il battesimo è festeggiare la vita, è commossa e poi un attimo dopo lo è anche per la torta. E’ da sempre una gran golosa e non perde tempo, si mette in posa per le foto e poi assaggia un pezzetto di torta rubandolo sotto gli occhi di tutti.

Mara Venier si fa riprendere da suo marito per mostrare il suo look, lo rimprovera perché non sapeva fare le stories ma oggi ha imparato.

Meravigliosa Eleonora Daniele con il suo abitino, felice accanto a suo marito e con tutte le persone più care intorno. La conduttrice di Domenica In non ha deluso i suoi fan e quelli di Eleonora Daniele, ha così mostrato un bel po’ di dettagli di questa giornata così importante. Un battesimo rimandato a lungo a causa della pandemia. Carlotta sta per compiere un anno, il 26 maggio, ma la sua mamma ha avuto la giornata che desiderava, la festa che voleva per la sua piccolina, per la loro gioia.