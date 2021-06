Federica Panicucci si sposa: “L’amore è per i coraggiosi”

Federica Panicucci e Marco Bacini erano già pronti da tempo per il matrimonio e ormai sembra che ci siamo. Federica Panicucci si sposa, dopo 5 anni di fidanzamento non ha più dubbi, è lui l’uomo della sua vita, è per Marco che è pronta a fare lo stesso passo per la seconda volta. L’anello e la proposta erano già arrivati ma bisognava attendere e poi il covid ha complicato tutto. La pandemia però li ha anche resi più forti e uniti e in più desiderosi di diventare marito e moglie. Quando si sposa Federica Panicucci? Bacini la corteggia in ogni modo, ogni giorno; è sempre presente nella sua vita, è sempre attento, c’è sempre in ogni post pronto a commentare con un complimento o una dichiarazione d’amore. E’ la rivista Nuovo Tv che rivela qualche dettaglio anticipando che sarebbe Forte dei Marmi la località scelta per le nozze.

FEDERICA PANICUCCI E MARCO BACINI PRONTI PER IL MATRIMONIO

Secondo matrimonio per la Panicucci dopo il sì a Mario Fargetta. Con il dj una luna storia d’amore, con lui per nove anni e due meravigliosi figli, Sofia e Mattia. Da sempre la conduttrice tra le braccia di Marco Bacini si dichiara felice.

Il matrimonio dovrebbe quindi esserci questa estate, nelle prossime settimane. Al momento Marco e Federica non hanno aggiunto altro, nessuna conferma e nessuna smentita. Immaginiamo che spettacolo potrà essere la Panicucci in abito da sposa, immaginiamo che il viaggio di nozze sia davvero una luna di miele, attendiamo il seguito.

“L’amore è per i coraggiosi, tutto il resto è coppia” è una delle tante frasi pubblicate dalla conduttrice di Mattino 5 sul suo profilo social mentre si mostra abbracciata al suo compagno. E’ lui che le ha donato una seconda vita, una seconda storia d’amore, quella che desidera vivere per sempre.