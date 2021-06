Gigi D’Alessio e Denise, un video mostra la nuova fidanzata del cantante

Su Tik Tok c’è un video di Gigi D’Alessio mano nella mano con la nuova fidanzata, o almeno così sembra. Lei forse è Denise Esposito, la ragazza di cui si parla da tempo, sarebbe lei la compagna del cantante, la donna che ha preso il posto di Anna Tatangelo. Nelle immagini lei saluta velocemente alcune persone mentre Gigi D’Alessio sembra avere ancora più fretta, forse non desidera mostrarsi con lei ma intanto le loro mani si stringono e il gossip corre ancora più veloce. Vanno via insieme e raggiungono la macchina dell’artista partenopeo, questo è quanto raccontano i fan su Tik Tok. Cosa c’è di vero in tutto questo? D’Alessio non parla e la presunta fidanzata tace. Sembra che la 28enne napoletana di cui si parla da un po’ di mesi sia proprio lei.

IL GOSSIP SU GIGI D’ALESSIO E DENISE ESPOSITO

Dicono che erano insieme nella villa alle porte di Roma, quella in cui D’Alessio ha vissuto per anni con Anna Tatangelo, per ben 14 anni. Dicono che la nuova coppia già conviva e che si divida tra Napoli e la Capitale. Dalle immagini il video è chiaro, si tengono per mano, si allontanano insieme il più in fretta possibile. Qualcuno ha ipotizzato che in realtà la ragazza sia Ilaria, la figlia di Gigi D’Alessio. Ilaria però è mora, la ragazza nel video è bionda e non sembra somigli molto alla figlia. Però non c’è nessuna conferma si tratti di Denise, non c’è nessuna conferma sia la sua fidanzata.

I soliti bene informati dicono che si sono incontrati la scorsa estate a Capri dopo uno spettacolo. Il primo a parlarne è stato Roberto Alessi. Attendiamo il seguito, altri indizi o un annuncio ufficiale. La storia con Anna Tatangelo ormai è finita da tempo e la cantante è felice, serena, forse anche lei con un altro compagno, Livio Cori.