Anna Tatangelo parla del fallimento con Gigi D’Alessio, delle domande del figlio (Foto)

Ospite a Verissimo Anna Tatangelo perla per la prima volta della fine della storia con Gigi D’Alessio (foto). Una storia d’amore importantissima per lei, lo ripete anche se è ovvio che sia così e non solo perché si sono amati ma perché dal loro legame è nato il figlio. Ed è Andrea che ha dovuto proteggere più di tutti, il bambino faceva domande su domande e sia Anna Tatangelo che Gigi D’Alessio hanno dovuto trovare le parole giuste. Sono le madri però a dovere dare più risposte perché i figli stanno più con loro e la cantante commenta che bisogna essere pronti ad ascoltare a non ferire nessuno e a tutelare l’altra parte perché non è bello danneggiarsi a vicenda.

ANNA TATANGELO A VERISSIMO

Ha avuto bisogno di tempo Anna Tatangelo prima di affrontare un’intervista come questa che potremo seguire domani pomeriggio su Canale 5. “Per me è stata una storia importantissima. Rimane la consapevolezza di averci provato – ha confidato a Silvia Toffanin – c’è stata la fase del fallimento, soprattutto quando ci sono in mezzo dei figli, ma la vita va avanti. Oggi siamo sereni”. 15 anni d’amore e ha sempre creduto nel loro legame, anche quando tutti dicevano che sarebbe finita: “Sono andata contro tutto e tutti, di questo ne sono fiera ma sono felicissima perché, a prescindere che si sia conclusa, ho mio figlio Andrea, la cosa più importante del mondo”.

Sa che tutti commettono sbagli ma oggi è serena, sono sereni entrambi: “Oggi sono finalmente serena. Non è facile uscire da una separazione così lunga e sofferta con un figlio che fa domande. Bisogna essere sempre pronti ad ascoltare e a non ferire nessuno per tutelare anche l’altra parte. Non è bello danneggiarsi a vicenda”.