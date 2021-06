L’appello di Filippo Bisciglia all’ex fidanzata, pentito vorrebbe incontrarla e chiedere scusa

A quale ex fidanzata si riferisce Filippo Bisciglia, a chi vorrebbe chiedere scusa? Tra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni il conduttore di Temptation Island fa un appello a una delle sue ex fidanzate e subito la mente va a Flora Canto ma anche a Simona Salvemini. Magari non tutti ricorderanno che Flora Canto, attuale compagna di Enrico Brignano, è stata la fidanzata di Filippo Bisciglia. Domani prenderà il via la nuova edizione del programma condotto da Filippo ma sono passati ormai tanti anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello: è così che è nato Bisciglia in tv. Flora Canto deve in parte qualcosina al famoso reality show perché in quella occasione subì il tradimento di Filippo in diretta tv. L’altra donna era Simona Salvemini e la Canto divenne tronista di Uomini e Donne. Non è però lei l’ex fidanzata a cui il presentatore desidera chiedere scusa.

FILIPPO BISCIGLIA CERCA L’EX FIDANZATA – E’ IL SUO PRIMO AMORE E DEVE CHIEDERLE SCUSA

Non è nemmeno Simona la diretta interessata. Il loro amore durò anche fuori dalla casa del GF per poi finire per sempre. Chi è quindi la donna a cui Filippo Bisciglia lancia l’appello? “Vorrei incontrarla e chiederle scusa” ha confidato a Tv Sorrisi e Canzoni svelando che la lei in questione è Annalisa.

“Il primo bacio l’ho dato in terza media al campo-scuola. Ma il primo amore l’ho avuto a 17 anni, era una ragazza bellissima, Annalisa. L’ho conosciuta un pomeriggio andando a ballare in discoteca. Siamo stati insieme tre anni. Mi ha lasciato perché ero geloso e pesante. Non l’ho mai più vista né sentita. Vorrei incontrarla per chiederle scusa per come mi sono comportato” ed ecco soddisfatta la curiosità di tutti, anche se avremmo preferito si trattasse di Flora Canto. Come reagirà adesso la bellissima Annalisa dopo tanti anni? E come reagirà l’attuale compagna di Bisciglia, la meravigliosa Pamela Camassa?