Filippo Bisciglia: il messaggio al papà svela il dolore che stanno vivendo

Filippo Bisciglia è pronto a godersi il nuovo successo di Tempetation Island ma il messaggio al papà dice ben altro. Il conduttore sta vivendo un dramma in famiglia, i suoi genitori stanno affrontando una situazione molto difficile e lui che in genere non ama mostrare la sua vita privata questa volta ha voluto sostenere suo padre in ogni modo possibile. Filippo Bisciglia ha pubblicato una foto che lo riporta indietro nel tempo, a quando era bambino, felice tra le braccia di mamma e papà. Sono le parole che ha aggiunto che spiegano tutto, sono parole con cui li ringrazia per tutto quello che gli hanno insegnato ma che adesso rivolge a loro.

LA DEDICA DI FILIPPO BISCIGLIA AL PADRE – DOVREMO AFFRONTARE QUESTO MOMENTO DIFFICILE INSIEME

Ha sentito la necessità di rivolgere a suo padre una dedica pubblica, per la prima volta ha infranto le sue regole e ha detto a tutti che c’è qualcosa che ha interrotto la felicità ma che insieme supereranno tutto. “Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa…” inizia così il post del conduttore di Temptation Island che prosegue: “Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme … Papà ti amo”. Poi la spiegazione di Filippo: “P.S. non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente…”.

E’ il suo modo per dargli forza e la foto di quando erano felici e spensierati è importante, è il vero messaggio. Non ha bisogno di dire altro Filippo, si intuisce tutto e purtroppo sono battaglie che riguardano molte persone. Il 30 giugno il via alla nuova edizione di Temptation Island, da mercoledì prossimo in prima serata ma questa volta per Filippo sarà diverso, seguirà tutto con occhi diversi da casa.