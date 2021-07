Amadeus e Giovanna Civitillo festeggiano l’anniversario di matrimonio in Sicilia

Sono da sempre una coppia bellissima e Amadeus e Giovanna Civitillo ieri hanno festeggiato il 12esimo anniversario di matrimonio. Era il 12 luglio del 2009 quando il conduttore e la splendida showgirl si sono sposati con rito civile, solo di recente sono riusciti a coronare anche il sogno di sposarsi in chiesa. “12 anni di noi” ha scritto semplicemente ieri Giovanna Civitllo mostrando una simpatica foto con Amadeus. E’ uno scatto delle prime nozze, il taglio della torta e loro due come sempre sorridenti, divertiti dal momento e da chissà cosa. Tantissimi gli auguri per la coppia che si è rifugiata nell’amata Sicilia per godersi una nuova luna di miele, anche se con loro c’erano ovviamente anche il figlio, Josè, anche lui ha 12 anni, un numero fortunato in questo momento per Amadeus e Giovanna. Splendide giornate in Sicilia, perfette anche per esultare per la vittoria dell’Italia.

IL SEGRETO DI COPPIA DI AMADEUS E GIOVANNA CIVITILLO

Sono di certo una coppia speciale, su loro due non c’è mai stato un gossip negativo e ogni volta che uno parla dell’altro sono solo complimenti e dichiarazioni d’amore, ma quel è il loro segreto? E’ alla rivista oggi che la Civitillo ha spiegato che non hanno nessun tipo di egoismo, soprattutto Giovanna pensa sempre prima ad Amadeus e poi a lei, ovviamente prima ancora al figlio.

Una condizione che evidentemente vivono entrambi altrimenti a senso unico per Giovanna sarebbe terribile. “La totale assenza di egoismo. Siamo l’uno rivolto all’altra” ed è così che Giovanna Civitillo confida: “Lui viene prima. Io penso sempre prima a lui e poi a me. E prima ancora a José”. Auguri a questa meravigliosa coppia che ha anche altro da raccontare, anche il prendere in giro il conduttore per la sua ipocondria. Entrambi ne hanno parlato più volte, Amadeus ammette tutto e sua moglie affronta il terrore del conduttore con grandi risate, altrimenti sarebbe davvero un disastro.