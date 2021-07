Diana Del Bufalo ritrova l’amore con un batterista?

Sui social Diana Del Bufalo appare più bella e felice che mai, ma sarà vero che ha un nuovo fidanzato e che lui è un batterista? Il gossip c’è ma manca la conferma dell’attrice; in realtà non c’è nemmeno una smentita. Sembra che Diana Del Bufalo abbia trascorso qualche giorno in pieno relax in Toscana con un uomo misterioso. Il nome del presunto nuovo compagno dell’attrice c’è già, lui è Michele Villetti, appunto batterista e percussionista. Dopo tanto dolore per la fine della storia d’amore con Paolo Ruffini e dopo il percorso per disintossicarsi dalla dipendenza affettiva forse l’attrice di Che Dio ci aiuti è davvero di nuovo innamorata.

PER DIANA DEL BUFALO UN ALTRO AMICO O UN NUOVO FIDANZATO?

Archiviata la relazione con Ruffini abbiamo visto accanto a Diana più di un amico, forse questa volta il batterista di Viterbo ha fatto davvero colpo nel suo cuore. Dopo Paolo sembra che abbia avuto un breve legame con Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina, cosa mai confermata ma in ogni caso finita velocemente.

Nel cuore della Del Bufalo potrebbe quindi esserci proprio lui, perché Michelle Villetti è comparso in vari video pubblicati sui social dall’ex alunna di Amici. Al momento il batterista resta solo un presunto fidanzato, di certo è una persona a lei cara perché li abbiamo intravisti insieme in piscina, durante una passeggiata più o meno romantica a cavallo.

Dopo due anni dalla fine dell’amore con Paolo Ruffini forse è anche il caso di riprendere a sognare ma senza farsi male. Diana ha infatti raccontato del percorso fatto per tornare ad essere felice e vivere senza doversi sentire persa. “Esistevo solo in relazione al sentimento che provavo per il mio partner e la giornata era scandita dal nostro rapporto” ed è solo una piccola parte del suo racconto.