Che nottata per Antonino mentre Belen mostra il primo outfit dopo il parto

Belen dopo il parto sembra già in gran forma mentre mostra il suo primo outfit in jeans. Antonino Spinalbese è un po’ meno in forma per le nottate passate a cullare la piccola Luna Marì ma ne esce vincente. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono al settimo cielo, le difficoltà che stanno vivendo sono le più belle, anche perché sono in vacanza in una meravigliosa villa. E’ sull’isola di Alberella che hanno deciso di trascorrere questa estate o almeno gran parte di questo periodo, prima e dopo la nascita di figlia. Dopo i due giorni trascorsi nell’ospedale di Padova la showgirl argentina è tornata a casa, si sta godendo questo periodo meraviglioso ma inevitabilmente anche un po’ faticoso. Antonino è padre per la prima volta e fa di tutto per coccolare sia la compagna che la bimba.

ANTONINO SPINALBESE E LA STANCHEZZA PER LA NOTTATA A CULLARE LUNA

Alle 7:39 di questa mattina finalmente Luna Marì dorme beata nel lettone e Antonino si sente vittorioso anche se ammette che è stata davvero dura. La stanchezza si inizia già a fare sentire, sembra infatti che la sorellina di Santiago non faccia riposare molto mamma e papà. Ad aiutare la coppia nella villa sono in molti, ci sono le nonne, gli zii, ma Antonino è il papà e cerca di occuparsi il più possibile della sua bimba.

Così di notte lascia riposare un po’ di più Belen che di giorno spesso è con la bimba tra le braccia, ma intanto è già in gran forma. Allo specchio ha già mostrato il primo outift dopo il parto. La Rodriguez è in jeans; ha scelto un modello un po’ largo, più comodo ma è un vero splendore.

Intanto, Santiago dopo avere conosciuto la sorellina è partito per le vacanze insieme al suo papà. Tutto perfetto quindi, le coccole non mancano e anche l’armonia.