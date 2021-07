Ecco il primo selfie di coppia per Luciano Punzo e Manuela Carriero: amore a gonfie vele

Luciano, il bel tentatore di Temptation Island 2021 in queste ultime settimane è stato costretto a leggere di ogni. Contro di lui le peggiori accuse: gli hanno detto che si era avvicinato a Manuela solo per visibilità, a caccia di un trono per settembre; che la stava prendendo in giro e che in realtà non era per nulla interessato a lei. Gli hanno dato dell’attore di soap, le peggiori telenovelas dell’America Latina…E invece ecco che Luciano Punzo e Manuela Carriero questa mattina, poche ore dopo l’ultima puntata di Temptation Island 2021, regalano ai telespettatori del programma di Canale 5 il primo selfie di coppia. Felici, sereni, pronti a godersi questa calda estate insieme e poi chissà…Sono stati accusati di essere due sognatori, con la testa tra le nuvole, troppo attenti alle favole e poco con i piedi per terra. Ma questa favola d’amore Luciano e Manuela la stanno vivendo ormai da giorni e a quanto pare, il sogno non è ancora finito! Luciano ha presentato Manuela alla sua famiglia, come ha raccontato proprio ieri nell’ultima puntata di Temptation e adesso, che si possono mostrare davanti a tutti, non si nascondono più.

La prima dedica di Manuela per il suo Luciano

Ce l’ha messa tutta Luciano per far capire a Manuela che avrebbe meritato un amore diverso, che avrebbe potuto avere un uomo che la facesse sentire una principessa. Manuela non sapeva se fidarsi ma alla fine lo ha fatto e almeno per ora sembra aver preso la strada giusta. Luciano del resto, ha già una figlia e certamente anche la voglia di avere una sua famiglia, a dispetto di tutto quello che i telespettatori del programma di Canale 5 hanno pensato.

E oggi, dopo tutte le belle parole spese dal Punzo in trasmissione, la prima dedica è proprio da parte di Manuela che con queste parole, posta sui social, la prima foto insieme: “Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. ❤️” ha scritto su instagram.

Scomparse dai social tutte le immagini della sua vecchia vita, ora esiste solo Luciano e insieme a lui si volta pagina. Smentite quindi tutte le voci che volevano un ritorno di fiamma tra la bella brindisina e Stefano. La relazione è morta e sepolta.