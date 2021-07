Temptation Island 2021: Manuela picchia Stefano al falò di confronto, l’epilogo shock

Più che un viaggio nei sentimenti, a Temptation Island 2021 abbiamo assistito ad un volo di offese e ceffoni nel corso della sesta ed ultima puntata andata in onda lo scorso martedì 27 luglio 2021. Protagonisti di questo pessimo siparietto sono stati i due fidanzati Manuela e Stefano che, fra un filmato ad una parola di troppo, sono stati i protagonisti di una scena di violenza fisica in prima serata: un bel ceffone in piena faccia.

Ma chi sono i protagonisti di questa sceneggiata da soap opera? Manuela ha 31 anni e fa la barista; lei è fidanzata da quattro anni e mezzo con Stefano, 30 anni, cestista ed ex vicedirettore di un negozio di elettrodomestici a Rimini. Entrambi sono di Brindisi ma hanno interrotto la convivenza in quanto lei ha scovato vari tradimenti del suo lui in quel di Rimini. A Temptation Island 2021, i due avrebbero dovuto mettere in ordine i loro sentimenti e capire se la loro storia era ancora degna di esser vissuta.

Temptation Island 2021: Manuela picchia Stefano al falò di confronto

Neanche il tempo di far mettere comodi Stefano e Manuela sul tronco che la discussione fra i due s’infiamma improvvisamente. Parte Stefano con il primo giro di rinfacci “Dal primo giorno hai detto di me che soffro perché perdo i capelli. Hai detto che sono bello fisicamente ma brutto di faccia. E hai messo in mezzo sempre la questione dei soldi!“. Arriva la risposta di Manuela: “E tu? Hai detto a me che sono insicura perché sono rifatta!”. “Eh sì, tu c’hai naso e tette rifatte!” esclama sornione il ragazzo, che in tutta risposta riceve un ceffone assestato in pieno viso. Vedi video qui in basso.

A dividere fisicamente i due, si intromette Filippo Bisciglia che prova a riportare la calma nella coppia; una coppia che di fatto ha già deciso di separarsi. Ma Manuela è oramai un fiume in piena: “Ma tu chi c*zzo sei?! Tu sei un porco, un maiale, un deficiente…” e altre parole che preferiamo non riportare per semplice decenza. “Non te l’avevo mai dato uno schiaffo! Forse non te l’hanno mai dato nemmeno a casa uno schiaffo…“: aggiunge la ragazza, mandando su tutte le furie Stefano.

Nonostante le continue offese, però, Stefano si mostra lucido e prova ad intavolare un discorso pacifico e che porti ad un vero chiarimento. Nei successivi 25 minuti di falò, i due ragazzi visionano filmati su filmati, provando a rinfacciarsi qualsiasi cosa: sguardi, parole, gesti. E nonostante i due giungano alla conclusione che si amano ancora, quanto accaduto a Temptation Island 2021 è troppo. Stefano e Manuela salutano il programma da single.