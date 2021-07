Temptation Island 2021: Floriana e Federico, il falò straordinario fra lacrime e un letterina

Per la maggior parte delle coppie protagoniste, l’esperienza all’interno di Temptation Island si conclude sempre con il falò di confronto. Per la maggior parte ma non per tutte. Nel corso della quinta puntata di Temptation Island 2021, infatti, abbiamo visto il ritorno nel reality della coppia composta da Floriana e Federico. I due si erano già confrontati nella scorsa puntata e i due avevano deciso di separarsi a causa dei terribili filmati che avevano scaturito prima una lite, poi un gesto di rassegnazione da parte di lei.

Floriana e Federico, dunque, li avevamo lasciati su due binari diversi… salvo un colpo di scena finale. Federico non era mai stato realmente convinto di voler lasciare la sua lei ed ha dunque chiesto alla produzione un nuovo falò di confronto straordinario per cercare di convincerla a tornare sui suoi passi e a ricostruire la vita di coppia. Ci sarà riuscito? Scopriamo com’è andata…

Temptation Island 2021: Floriana e Federico, il falò straordinario

Come già sapevamo, Floriana e Federico si sarebbero rincontrati nel corso di un falò di confronto straordinario che – stando alle parole di Filippo Bisciglia – è stato registrato dopo circa 24 ore dal triste epilogo. Federico è pronto a veder arrivare la sua Floriana e, pur di conquistarla di nuovo, ha persino preparato una lettera.

E dunque falò straordinario sia. Federico e Filippo Bisciglia si ritrovano davanti al focolare in attiva di vedere l’arrivo in scena di Floriana. La ragazza si fa attendere solo un po’ e si avvicina al tronco con una falcata da donna sicura. di sé. “Queste sono state le ventiquattro ore più lunghe della mia vita”: esordisce così Federico al cospetto della sua (ex?) fidanzata. Segue così un suo primo lungo discorso, abbastanza improvvisato, in cui si dice intristito dalla fine della loro storia in quanto in coppia avevano vissuto tanti bei momenti di quotidianità e – in maniera sentita – si commuove. Fra le lacrime, il ragazzo tira fuori anche una lettera con un discorso ricco di bei propositi e promesse d’amore: “Oggi sono diverso perché ho capito che meriti le attenzioni che nell’ultimo anno non ti ho dato. Un abbraccio, un bacio, una parola dolce nei momenti grigi. Ti ho data per scontata ed è un errore che non mi perdonerò mai“.

Nonostante l’accorata lettera, Floriana rimane sulla difensiva. Ammette di aver apprezzato il gesto ma continua ad essere molto arrabbiata per i gesti commessi da Federico nel villaggio delle single: “Tu hai il brutto vizio di sbagliare con le parole. Sai quanto mi feriscono certe parole. Mi sminuisce. Queste sono cose che alla tua donna non posso piacere…”.

Come nella classica tradizione di C’è Posta per Te, lei dà una seconda chance a lui ma non senza mettere le mani avanti: “Io qui esco con te ma appena mi accordo che tu non sei cambiato, io faccio le valige e me ne vado!“. Come si sarà evoluta la storia fra i due una volta tornati a casa?