Temptation Island 2021: Floriana e Federico al falò di confronto con un colpo di scena finale

La quarta puntata di Temptation Island 2021 non ha fornito grossi colpi di scena ma… ci ha proposto l’immancabile falò di confronto anticipato. Dopo l’uscita di scena di Tommaso con Valentina e Claudia con Ste , in questo nuovo appuntamento è toccato dire addio al programma anche ad una terza coppia fra le quattro rimaste all’interno del reality di Canale Cinque. La coppia in questione è quella formata da Floriana e Federico Lei è una studentessa di 21 anni, lui è un rampante 34enne che gestisce il bar del suocero. Entrambi di Palermo, i due ragazzi convivono da un anno per esplicita volontà di lei.

Le insistenze di lei a voler “quagliare” a tutti i costi sono ben note ai telespettatori di Canale Cinque: Floriana vuole costruire una famiglia con Federico ma ora non è poi così tanto più sicura che siano così tanto innamorati l’un per l’altra. La partecipazione a Temptation Island 2021 ha messo Floriana e Federico davanti ai mille problemi di coppia che effettivamente esistevano… Ma saranno stati in grado di imparare dai loro errori?

Temptation Island 2021: Floriana e Federico il primo falò di confronto fa “cilecca”

A Temptation Island 2021 le regole non sono mai cambiare. Le fidanzate hanno potuto spiare i rispettivi fidanzati con vari filmati diffusi nel pinnettu e nel settimanale falò classico. Nel corso di queste quattro puntate, Floriana spiega di aver visto troppe cose che non le andavano a genio del comportamento tenuto dal suo fidanzato Federico; atteggiamenti e parole troppo fuori luogo, talmente fuori luogo da spingere la ragazza a pretendere un falò di confronto anticipato.

Detto, fatto: Filippo Bisciglia vola nel villaggio dei fidanzati per annunciare a Federico che Floriana la sta aspettando in riva al mare per un confronto diretto. Purtroppo per la ragazza, però, il suddetto confronto non ci sarà; Federico ha preferito non presentarsi all’appuntamento. Il gesto ha mandato su tutte le furie Floriana che, dopo aver atteso un’ora inutilmente, si è certamente legata al dito questo torto.

Temptation Island 2021: Floriana e Federico il secondo infiammato falò di confronto

Non passano nemmeno 48 ore che Floriana riceve molti altri filmati – praticamente una cascata – tant’è che spingono nuovamente la ragazza a chiedere un falò di confronto anticipato. Ma stavolta Federico accetterà controvoglia di presentarsi in spiaggia per il faccia a faccia finale. Fra i due, la persona maggiormente inviperita è ovviamente Floriana: la ragazza chiede che a Filippo Bisciglia che a parlare con Federico non sia lei direttamente ma che lo facciano i filmati delle scorribande commesse del suo fidanzato: “Guardati tutti i filmati che poi ci salutiamo” ha dichiarato.

In realtà, fra i due, gli animi si scaldano subito e senza esclusione di colpi. Ma la discussione a colpi di rinfacci, arriva ad un epilogo insolito: se da un lato troviamo Floriana piena di rabbia e sconforto e già ben conscia che la sua rabbia la sta portando a lasciare la trasmissione da donna single, dall’altro lato c’è Federico che spiega di non provare alcuna reale attrazione per la tentatrice con cui si è sollazzato e che – quando ha avuto una crisi di pianto – l’ha avuta proprio perché aveva nostalgia di Floriana. La distanza aveva acuito il suo d’amore. Ma lei non ci sta: Floriana è furiosa per le troppe parole e i troppi gesti visti nei filmati. Il falò si conclude con una separazione. Ma non è ancora finita…

Temptation Island 2021: Floriana e Federico il terzo falò di confronto a sorpresa

A pochi minuti dalla fine della quarta puntata di Temptation Island 2021, Filippo Bisciglia ci anticipa che Federico vuole provare a riprendersi la sua amata Floriana. E vuole farlo chiedendo alla produzione del programma un falò di confronto straordinario; un falò che ha immediatamente ottenuto. Floriana accetterà l’invito?