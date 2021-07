Temptation Island 2021: Claudia e Ste al falò straordinario, la decisione finale spiazza tutti

La terza puntata di Temptation Island 2021 continua a mantenere il ritmo fra pinnettu, falò e immancabili sceneggiate di gelosia in entrambi i villaggi. Dopo l’uscita di scena della coppia Tommaso – Valentina, in questo nuovo appuntamento è toccato dire addio al programma anche ad una seconda coppia fra le cinque rimaste in questa edizione del reality di Canale Cinque. La coppia in questione è quella formata da Claudia e Ste. Lui, 30 anni, impiegato nel sistema portuale di Ancona; lei, 26 anni e appena ad un grande dubbio: sposarsi o non sposarsi più?

Infatti, i due giovani marchigiani hanno deciso di prendere parte al reality show con Filippo Bisciglia per cercare di comprendere con certezza se sono davvero fatti l’uno per l’altra e se dunque è il caso di conformare le partecipazioni per il loro matrimonio, previsto per il prossimo 7 agosto 2021. La separazione fra i due avrà creato maggior desiderio? Oppure avrà fatto spuntare un paio di cornine sulla loro testa? Scopriamolo insieme…

Temptation Island 2021: Claudia e Ste al falò di confronto anticipato

L’avventura all’interno dei due villaggi di Temptation Island 2021 di Claudia e Ste è durata molto meno di due puntate, in realtà. Come molti spettatori hanno segnalato sui social, infatti, il povero Ste era già sparito da falò e pinnettu già nella scorsa puntata. In ogni caso, a chiedere urgentemente il falò di confronto anticipato è Claudia. La ragazza si vista costretta a questo gesto estremo dopo la visione di una nuova serie di filmati che l’ha indispettita molto. Del resto, lei sperava nel sogno del matrimonio e vedere il suo compagno intento ad altri divertimenti l’ha mandata in seria difficoltà.

E dunque FIlippo Bisciglia interrompe il falò ordinario delle fidanzate e corre a dare la novella a Ste che si trova nel villaggio dei fidanzati. Lui apprende la comunicazione e, senza alcuna esitazione, corre al falò di confronto straordinario dove ad attenderla seduta sul tronco c’è già Claudia. Quando la coppia si riunisce avviene l’inaspettato…

La distanza e le arrabbiature sembrano aver fatto bene alla coppia, tant’è che appena si sono trovato vicini si sono subito abbracciati e coccolati. Ma il falò di confronto nasce proprio perché avvenga un confronto: i due iniziano a discutere sui video, i gesti e le occhiatacce che entrambi hanno riservato ai tentatori nei due villaggi. Lui le rinfaccia di aver usato parole troppo grosse nei suoi confronti: “Dici che non vuoi più sposarti con me! Che non vuoi avere più figli con me!”. Lei risponde che l’ha detto solo perché in quanto momento si è sentita un’altra: “Più libera, spensierata. Non giudicata. Cosa che non provavo più da quando stavo con te“.

Nonostante siano ad un mese dal matrimonio e abbiano convissuto per quattro anni, Ste e Claudia hanno capito di avere grossi problemi di comunicazione. Lei, in particolar modo, spiega di somatizzare coscientemente le sue insofferenze per evitare scontri nella coppia. I due promettono di ascoltarsi meglio a vicenda e di cercare di captare anche i messaggi nascosti dietro i silenzi. Seguono baci, abbracci e un pianto di commozione di Claudia.

Preparate le buste: Ste e Claudia escono da Temptation Island 2021 insieme e con un matrimonio da organizzare alla velocità della luce.