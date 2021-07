Temptation Island 2021: Tommaso e Valentina lasciano il reality, ecco com’è finito il falò di confronto

La seconda puntata di Temptation Island 2021 ha subito segnato la fine dell’esperienza di una delle sei coppie protagoniste di questa edizione del reality di Canale Cinque. La coppia in questione è quella formata da Tommaso e Valentina: lui 21 anni, da poco uscito dalle superiori e con il sogno di diventare istruttore di snowboard; lei 40 anni, separata e impiegata a tempo pieno come hostess.

I due sono arrivati a Temptation Island 2021 dopo aver maturato una convivenza di due anni oltre ad aver maturato anche l’eccessiva gelosia di Tommaso nel confronti di Valentina; una gelosia talmente ossessiva da vietare alla donna molte libertà (dal modo di vestire, alle uscite passando anche per chi frequentare o meno). L’avventura all’interno del programma di Canale Cinque ha messo con le spalle al muro i pregi e i difetti di entrambi fino all’epilogo finale…

Temptation Island 2021: Tommaso e Valentina lasciano il reality

L’avventura all’interno dei due villaggi di Temptation Island 2021 di Tommaso e Valentina è durata praticamente una puntata e mezza. Giusto il tempo di sbrigare i convenevoli, liberare le valige dai propri abiti ed in men che non si dica è subito scattata la polemica. La produzione ha inviato a Tommaso vari video della sua fidanzata Valentina ben consapevoli delle mille registrazioni che il giovane aveva imposto alla sua donna: niente bikini ma solo costumi monopezzo, niente contatto fisico con altri tentatori, mantenere una condotta quanto più neutra possibile.

Valentina ha ovviamente sfruttato l’occasione del reality show per liberarsi da queste “catene” e godersi in maniera giusta il villaggio: costumini sponsor a due pezzi, giochi in spiaggia con tentatori, chiacchiere e sbevacchiate in libertà. Fatti che hanno mandato su tutte le furie il giovane Tommaso tanto da decidere di passare al contrattacco: provarci spudoratamente con una delle tentatrici.

Le immagini di questi tête-à-tête sono ovviamente state mostrate a Valentina che, sebbene in un primo momento avesse capito che il tutto era fatto solo per ripicca, in seguito ha cambiato idea. In uno dei filmati, infatti, Valentina scopre che una tentatrice è stata baciata dal suo fidanzato Tommaso. Impossibile non convocare un falò di confronto anticipato.

I due hanno provato a chiarire le loro posizioni ma, dopo aver visionati filmati, i due sono rimasti fissi sulle loro posizioni… fino ad un colpo di scena imprevisto: Tommaso, messo alle strette da Filippo Bisciglia, si è detto comunque interessato a frequentare Valentina come sua fidanzata. E proprio a quel punto, la fidanzata Valentina ha sferrato il suo gesto a sorpresa: la gelosia di Tommaso le risulta asfissiante e preferisce uscite da Temptation Island 2021 da sola.