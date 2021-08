Elettra Lamborghini incinta? Il post social spiazza i follower

Elettra Lamborghini si sta godendo le sue vacanze estive in compagnia del suo adorato marito e ovviamente condivide con i tanti follower gli scatti di questa caldissima estate. C’è stata però una foto che ha provocato il caos. In realtà chi conosce bene la Lamborghini sa che la cantante ama prendersi in giro ed essere autoironica e si è capito che la foto postata, non voleva essere portatrice di notizie! Eppure il dubbio è nato e nel giro di pochissime ore, migliaia di persone si sono chieste se Elettra fosse incinta. La Lamborghini è in dolce attesa? Tutto nasce dalla didascalia che la bella influencer ha postato su instagram con una sua foto. “Ciao da noi tre” ha scritto Elettra postando una sua foto in costume da bagno. E chi conosce la Lamborghini sa bene che il riferimento a “noi tre” non ha nulla a che fare con una possibile gravidanza. Elettra salutava i suoi follower insieme alle sue tette ecco, questo è il grande segreto!

Elettra Lamborghini: nessuna gravidanza per il momento

Era abbastanza chiaro che Elettra non fosse incinta e che si stesse riferendo alle sue amate tette. La cantante ha anche parlato più volte della possibilità di diventare mamma, spiegando che al momento non è prevista nessuna gravidanza. Lei e Afrojack si sono sposati da pochissimo e si stanno godendo questi primi mesi da marito e moglie cercando di stare il più tempo possibile insieme nonostante i tanti impegni lavorativi che riempiono le loro vite.

Tornando al post di Elettra, tanti fan fanno notare che non sarebbe stato di certo questo il modo di annunciare una gravidanza. E poi visto che in foto era da sola, questo avrebbe significato l’arrivo di due gemelli! Per il momento quindi solo tanta ironia, che molti però a quanto pare, non hanno capito.