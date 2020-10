Elettra Lamborghini, a Verissimo le immagini del matrimonio che rivelano le lacrime (Foto)

A una settimana dalle nozze Elettra Lamborghini ospite a Verissimo ha confessato tutte le emozioni vissute il giorno del sì (foto). Una vera favola il matrimonio della cantante che confida di avere pianto tanto. Si vede anche dalle immagini, Elettra accompagnata dal suo papà e già in lacrime appena fuori dalla macchina. Le sue smorfie sul viso dicono tutto, era così felice da piangere e lo è stata ancora di più quando Nick l’ha coccolata vedendola così emozionata. Elettra tremava e si è appoggiata a lui che è altissimo, un gigante ma così buono che a lei appare come un angelo. Anche nelle promesse di matrimonio la Lamborghini ha aggiunto: “Non so chi ti ha mandato da me ma sono sicuro che sei un angelo”.

LE IMMAGINI ESCLUSIVE DEL MATRIMONIO DI ELETTRA LAMBORGHINI

A Verissimo la sposa continua a vivere la sua favola, è innamoratissima del dj che le ha rubato il cuore tre anni fa. Non aveva nemmeno mai sperato una storia d’amore così bella, Nick è il suo migliore amico. Non immaginava di sposarsi, fino a poco tempo fa credeva che per tanti motivi forse non sarebbe mai accaduto.

Elettra sogna di diventare mamma ma non sa se avrà mai un figlio suo, dice da sempre che lo adotterà. Più volte ha confidato a Silvia Toffanin che non è così semplice avere un figlio proprio e in più è una cosa che le fa tanta paura. Dice ma non dice, non va fino in fondo al suo discorso, tutto questo la emoziona molto. Un passo alla volta, si è appena sposata, ha solo 26 anni e tanto amore da vivere.

Continua ad emozionarsi guardando le immagini più belle, il sì, gli sguardi con suo marito. Sa di volere una vita molto più tranquilla adesso. E’ dimagrita tanto per il matrimonio, per lo stress, le fa piacere ma solo perché ha sempre avuto il colesterolo alto. Adora le sue curve e anche questo suo messaggio è positivo.