Le nozze di Elettra Lamborghini e Afrojack, i dettagli a Villa Balbiano: tutto è stato perfetto (Foto)

Elettra Lamborghini ha scelto Villa Balbiano per le sue nozze con Afrojack, una meravigliosa dimora antica che si affaccia sul lago di Como (foto). Ieri il matrimonio di Elettra e Nick e tutto è stato perfetto, era prevista la pioggia ed è invece stata una giornata perfetta. Merito delle preghiere di Enzo Miccio. Lui scherza ma intanto adesso le spose gli chiedono come fare per avere il sole nel giorno del sì. “E’ fatta ragazzi… Felice di essere stato al vostro fianco! Love you” ha commentato Miccio alla fine di tutto e dopo avere organizzato il matrimonio dell’anno. Le foto che su Instagram hanno svelato gli abiti della sposa, i fuochi d’artificio, la torta, il divertimento, la location, tutto secondo le aspettative. A iniziare dal sorriso di Elettra, dagli sguardi innamorati degli sposi, poi il resto.

ELETTRA SOTTOBRACCIO AL PAPA’ HA SCELTO UNA LAMBORGHINI AZZURRA

Il rosa, il bianco e l’azzurro, dettagli dorati, questi i colori scelti per il matrimonio di Elettra. Matrimonio civile per Elettra e Afrojack ed è sempre Enzo Miccio a mostrare questa mattina come ha allestito tutto, sia la zona per la cerimonia che quella per il party. Tutto incantevole ma come sempre non mancano le critiche.

Eccessivi gli abiti da sposa di Elettra? Per alcuni la sposa ieri era meravigliosa, tutto in linea con il suo stile, per altri era eccessiva, tra i commenti c’è chi pensa fosse volgare. Non ci aspettavamo abiti castigatissimi per la Lamborghini, non sarebbe stata se stessa ma non è per niente volgare pur con le sue scollature e le trasparenze. C’è però da dire che il vestito più bello era il secondo indossato.

Un risveglio felice questa mattina per la cantante dal Gran Hotel Tremezzo sul Lago di Como, il sole splende ancora e il suo buongiorno a tutti è finalmente rilassato.

