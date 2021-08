Michelle Hunziker a volte ha bisogno di silenzio e chiede a Tomaso di restare da sola

A chi crede che Michelle Hunziker sia diversa dagli altri solo perché è un personaggio famoso racconta la richiesta che ogni tanto fa a suo marito. A volte ha bisogno di restare da sola, di relax, di silenzio, chiede a lui di portare tutta la famiglia a Bergamo. Michelle Hunziker alla rivista Oggi racconta cosa fa in quella mezza giornata da sola a casa. Cose normali ma che lei non riesce mai a fare. Confida che si è vaccinata ma non solo contro il covid, lo è anche contro il gossip. Ormai è abituata, ogni anno, ogni estate la cronaca rosa, se non ha altro da dire, mette in crisi Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La showgirl e conduttrice però conferma che questa è la sua estate speciale, la più bella.

MICHELLE HUNZIKER SOLA A CASA PER RICARICARSI

Sembra non stancarsi mai ma non è così, tra tv, corsi ginnici, spot e viaggi anche lei ha bisogno di riposo, anzi a volte ha bisogno di stare sola, anche senza la famiglia. “A volte sento il bisogno di silenzio e di relax. A quel punto chiedo a Tomaso di prendere tutta la famiglia e andare a Bergamo. Io mi godo la mezza giornata a casa da sola. Mi basta leggere, mangiare per terra davanti a una serie tv, dormicchiare… Cose semplici che mi ricaricano. Poi li raggiungo. Visto? Sono umana anch’io!”.

Si sta anche appassionando al mondo delle arti marziali, non solo alla tecnica ma soprattutto a ciò che c’è dietro: “Ho intrapreso un percorso di arti marziali e mi sto appassionando molto perché non ti insegnano solo una “tecnica” ma cambiano il tuo spirito, ti danno una forma di sicurezza che si rispecchia persino nel portamento”. Adesso è in Svizzera per girare uno spot e si sta godendo cibo, natura e ricordi.