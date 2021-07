Rose rosse per Michelle Hunziker e le brillano gli occhi: “Dopo dieci anni e senza un motivo”

Non era nessuna ricorrenza speciale per Michelle Hunziker ma ha ricevuto delle meravigliose rose rosse, senza alcun motivo. Una vera sorpresa che l’ha emozionata, che le ha fatto brillare gli occhi. Ovviamente il mittente è Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker nel ringraziarlo pubblicamente si rivolge alle donne, perché tutte dovrebbero ricevere attenzioni simili, essere amate sempre. Stanno insieme da dieci anni, hanno due figlie e Michelle mostra i suoi occhi, quelle rose meravigliose e scrive: “E se dopo 10 anni arrivano ancora rose rosse, senza un motivo… semplicemente così… a noi donne brillano gli occhi”.

MICHELLE HUNZIKER E LA SUA RIFLESSIONE DEL GIORNO

In barca per una breve vacanza con le amiche, impegnata come sempre con le sue nuove attività, poi i cani, le figlie, il marito, felice davanti al mare in tempesta e arrivano anche le riflessioni del giorno. Ogni tanto Michelle Hunziker regala perle di saggezza, sarà forse anche questo che piace tanto a suo marito.

“Gli appassionati sollevano il mondo e gli scettici lo lasciano ricadere! Per tutti gli appassionati nella vita… non scoraggiatevi difronte ai muri di resistenza e ignoranza che troverete difronte al vostro percorso. Le persone che bruciano per qualcosa intensamente, che si applicano, che sanno rinunciare con gioia per raggiungere i propri obbiettivi con costanza e disciplina, appaiono agli occhi di chi non è come loro come degli “invasati” e vengono spesso come capita a me giudicati – cosa le sarà accaduto questa volta? – Ci sono persone che preferiscono vivere nel proprio metro quadro delle loro piccole certezze acquisite, quelli che non rischiano mai, che vogliono sempre apparire “normali” agli occhi degli altri per rientrare nei dannati cliché…. beh loro..non apprezzeranno MAI i folli, curiosi e appassionati della vita…che bello buttarsi nelle cose a mille all’ora”.

Poi il consiglio: “Non fermatevi mai, neanche di fronte ai dubbi di chi millanta di volere il vostro bene…perché lo farà solo per giustificare le proprie paure. Voi gli fate semplicemente da specchio della loro mediocrità…e ne hanno paura”. Parole sante!