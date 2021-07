Michelle Hunziker a Milano Marittima sfida il temporale in bikini mentre tutti scappano

Quando in spiaggia è in arrivo un temporale tutti scappano ma Michelle Hunziker resta in bikini e da sola. In vacanza a Milano Marittima la Hunziker ammette che il mare così “drammatico” è quello che piace a lei. La spiaggia è vuota e lei invece arriva in tutto il suo splendore. Bikini verde, fisico come sempre scolpito e lato b che resta immobile al suo posto grazie a tutti gli esercizi che continua a fare da sempre. Sui social mostra tutta la sua bellezza ma racconta anche che mentre si godeva lo show tra mare e cielo è arrivato il bagnino saggio e preoccupato. Il signore anziano le ha offerto un ombrello e aiuto ma Michelle Hunziker gli ha invece chiesto di restare con lei a godersi quel momento.

MICHELLE HUNZIKER IN VACANZA A MILANO MARITTIMA

Anche lei resta in Italia, come sempre e per il momento, si divide tra Liguria ed Emilia Romagna poi chissà dove andrà ma intanto si gode sole e tempesta, ogni spettacolo offerto dalla natura. “Quando se ne va il sole e si prepara una tempesta… molti corrono a riparo…dal lato opposto una pazza svizzera, corre in spiaggia il prima possibile per non perdersi lo spettacolo gratuito più figo dell’universo!!!” scrive la Hunziker sul suo profilo social.

“Si alza il vento…inizia a piovere, il mare si agita e prende una forma magnifica. Lo temo molto lo rispetto e mi attrae come se fosse un magnete”. In realtà non era sola in spiaggia, qualcuno le ha scattato le foto, poi è arrivato anche il bagnino. “Si avvicina l’anziano e saggio bagnino preoccupato con un ombrello e mi chiede se può accompagnarmi in hotel…lo ringrazio, gli dico che non mi si arricciano i capelli e gli chiedo se vuole godersi lo spettacolo con me”. Non c’è dubbio che con il cielo grigio le foto vengano perfette.