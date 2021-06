Michelle Hunziker con le amiche in crociera: “Sono felice come una bimba”

Da ieri Michelle Hunziker ha iniziato il suo diario di bordo della crociera che ha scelto di fare con le sue amiche. Questa volta vacanze senza Tomaso Trussardi e senza le figlie per Michelle Hunziker, che è partita con le amiche per la Sicilia, alla scoperta delle isole Eolie. Michelle confessa che le sembra di sognare mentre mostra un po’ delle sue giornate in barca. Tutto è iniziato nel migliore dei modi per la showgirl svizzera che in aeroporto ha incontrato una sua dolcissima fan che con estrema grazie la ha regalato una rosa bianca. La Hunziker ha postato il fiore e il suo sorriso iniziando così una vacanza perfetta con le amiche. Non è la prima volta che parte con loro ma questa volta resta in Italia ed è più felice che mai.

MICHELLE HUNZIKER FELICE DI RESTARE IN ITALIA IN VACANZA

“Arruffata, piena di sale e felice come una bimba!!! Il paese più bello del mondo è l’Italia punto è basta!” commenta dal suo profilo social e si mostra con i capelli di chi si tuffa davvero in mare. La Sicilia è meravigliosa e Michelle Hunziker lo sta scoprendo solo adesso. E’ ad Alicudi ma poi si sveglia in un altro posto ed è ancora più felice perché il mare le entra in camera. Un sogno che sta realizzando ma ha dalla sua parte anche un pieno di relax.

Questa volta il suo capitano non è Trussardi ma mostra chi si prende cura di lei e delle altre ospiti sullo yacht. Presenta Marco che cucina in modo divino, anche il resto dell’equipaggio è al maschile. Michelle Hunziker sfoggia il suo fisico perfetto, da sempre in gran forma con i suoi bikini si gode il risultato di tanta fatica in palestra con i suoi esercizi. Si stende al sole, sorseggia il suo drink preferito per drenare, colazione, pranzo, cena, nuotate alla scoperta delle bellezze naturali e la mini crociera così è davvero un incanto.