Beatrice Valli e l’intera famiglia positivi al covid 19: Marco non sta benissimo

Beatrice Valli ieri sera ha fatto delle storie da casa, per raccontare a chi la segue quello che sta succedendo a lei e alla sua famiglia. E non ha avuto una bella notizia da dare questa volta. L’ex volto di Uomini e Donne infatti, è risultata positiva al covid 19. Positivi anche i bambini, i tre figli che vivono insieme a lei e a Marco Fantini. La Valli, ha anche spiegato che quello che al momento sta un po’ peggio, e che quindi cerca di isolarsi il più possibile in casa è Marco, che già da qualche giorno non sembrava essere in forma. Beatrice ha spiegato che erano giorni che non si sentivano tutti molto bene e quindi hanno deciso di non uscire di casa in attesa del tampone, che dovevano comunque fare prima di partire per una nuova vacanza. In attesa quindi di fare il tampone, hanno trascorso un paio di giorni in casa, senza grandi sintomi, solo una volta risultati positivi hanno capito che quel malessere era dovuto al coronavirus.

Beatrice Valli , Marco Fantini e i bambini positivi al covid

Al momento Beatrice non ha spiegato se lei e Marco fossero vaccinati o meno, non ha aggiunto molti dettagli, anche perchè immaginiamo che sia preoccupata per i bambini, tutti e tre positivi anche se al momento, come lei stessa ha raccontato, stanno abbastanza bene. Il solo ad avere iniziato una cura è Marco, che si è isolato e sta in un’ala separata della casa ma la Valli ribadisce che in ogni caso anche le sue condizioni non sono preoccupanti.

Tutta la famiglia quindi in casa, con la speranza che l’incubo possa finire presto. Probabilmente le ultime parole di Beatrice non piaceranno moltissimo a chi la segue. L’influencer infatti ha commentato dicendo che le ferie per loro sono finite, visto che con grande probabilità passeranno questi ultimi giorni di stacco dal lavoro in casa. Forse in questo momento chi la segue si aspettava qualcosa di diverso, rispetto al rammarico di non andare in ferie, vista la situazione di tutta la famiglia.

Facciamo un grande in bocca al lupo a tutta la famiglia di Beatrice e Marco, con la speranza che possano presto guarire.