Guendalina Tavassi in vacanza col nuovo compagno: “Sto aspettando perché ho dei figli”

E’ sempre la solita spumeggiante Guandalina Tavassi ma oggi è finalmente di nuovo felice, ha un nuovo compagno ed è in vacanza con lui. Il gossip sul nuovo amore della Tavssi girava già da un po’, un dolce pettegolezzo mai confermato ma nemmeno smentito da Guendalina che in queste ore ha dovuto farlo. Tra le sue storie Instagram ha anche spiegato che non deve certo giustificarsi ma che avrebbe voluto attendere ancora un po’ prima di dirlo perché prima di tutto è una mamma e deve proteggere i suoi figli dai pettegolezzi inutili ma anche tenerli distanti mentre una nuova storia d’amore è solo agli inizi. Guendalina Tavassi è in vacanza a Mykonos, che è felice si vede, lo ripetono le sue amiche tra i commenti dicendo che merita di sorridere di nuovo.

CHI E’ IL FIDANZATO DI GUENDALINA TAVASSI

Non c’è una conferma ufficiale, l’ex gieffina non ha intenzione di fare le presentazioni sul web, non ancora, ma lui è Federico Perna. Guendalina Tavassi è di nuovo innamorata e farle battere di nuovo il cuore è un ristoratore romano che gestisce un locale green a Roma. La separazione dal marito risale alla scorsa settimana. Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte hanno provato a tenere unita la famiglia, all’inizio erano anche separati in casa, l’hanno fatto per il bene dei figli. C’è stato anche un momento in cui in tanti hanno pensato che non fosse vero, che la separazione fosse un modo per creare gossip.

Invece, c’è il nuovo amore e i fan hanno avvisato Guendalina delle voci che girano. La sua risposta è stata chiara, una conferma ma nessuna giustificazione, non deve farlo, nessuna presentazione. “Grazie a tutti per le segnalazioni. Purtroppo, la gente non si mai gli affari propri. Non devo dare spiegazione ne tantomeno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io, se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli e avrei preferito un po’ più tatto e tempo per dire le cose. Detto questo auguro a tutti di essere felici come finalmente lo sono io”.