La rivelazione di Luca Onestini: “Sto male” è Ivana che l’ha lasciato con un messaggio

Tutto falso, non è vero che Luca Onestini ha lasciato Ivana Mrazova passando subito ad un’altra storia, tra l’altro con l’ex di Paolo Brosio. Stufo di tanti pettegolezzi l’ex di Uomini e Donne ha fatto chiarezza con alcune storie di Instagram. Luca Onestini ha confidato che è stata Ivana a lasciarlo, che l’ha fatto con un messaggio su Whatsapp dopo 4 anni. Sta male Onestini, lo ripete più volte e pensa che starà male a lungo, è chiaro che è ancora innamorato della modella con cui pensava di costruire una famiglia. Il post di addio pubblicato dall’ex gieffino aveva fatto immaginare che era stato lui a mettere fine a tutto, così come il post di Ivana Mrazova. E’ arrabbiato Luca ma con chi inventa il gossip e lo spiega bene.

LUCA ONESTINI FA CHIAREZZA SULLA FINE CON IVANA MRAZOVA E SULLA STORIA CON L’EX DI PAOLO BROSIO

“Io vengo da un periodo che è veramente molto complicato, di grande sofferenza ed andrà avanti, sono stato male ieri, oggi e starò male nei prossimi mesi. E’ una storia lunga e io cerco di distrarmi, cerco di divertirmi altrimenti uno si taglia le vene e non è facile; a maggior ragione avere questa mancanza di rispetto in questo periodo qua vuol dire che non devi avere un’anima”. Si riferisce a chi ha tirato fuori storie con altre donne dopo l’addio di Ivana.

“Io sono stato lasciato su Whatsapp dopo 4 anni e come se non bastasse devo essere indicato come uno che salta di fiore in fiore e che manca di rispetto. Ma stiamo scherzando!”. Luca Onestini spiega che è arrivato al punto che se è al ristorante con amici e arriva una ragazza, anche se lei si siede dall’altra parte del tavolo lui deve alzarsi, si imbarazza perché sa che poi arriverà il gossip che dirà chissà cosa.

E’ successo così anche con l’ex di Brosio. Con Marialuara non ha nemmeno parlato, è arrivata al tavolo accompagnata da un altro ma solo perché lei ha taggato in una storia lo stesso posto qualcuno ha fatto uscire la notizia della notte insieme. “Io già sto male per quello che sto passando… Io sono libero posso fare quello che mi pare ma inventarsi cose del genere…”.