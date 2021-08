Luca Onestini beccato con l’ex di Brosio, la delusione di Ivana Mrazova

Il tempo di annunciare la rottura con Ivana Mrazova e Luca Onestini è già stato pizzicato con un’altra ragazza? Lei è l’ex di Paolo Brosio, è Marialaura De Vitis. Possibile che dopo tanto amore e grandi progetti di vita insieme Luca Onestini abbia dimenticato così in fretta la modella che nella casa del GF Vip gli aveva fatto perdere davvero la testa? In realtà sembra che la testa l’ex di Uomini e Donne l’abbia persa per una notte. E’ l’indiscrezione del paparazzo Alessandro Rosica e al momento non c’è smentita dei diretti interessati. Ci sono le foto di Onestini con la giovane Marialaura, brindano al ristorante, poi c’è il gossip sul seguito. Se Luca e l’ex di Paolo Brosio non hanno ancora smentito o confermato ci ha pensato Ivana Mrazova a dire qualcosina.

LA DELUSIONE DI IVANA MRAZOVA DOPO L’ADDIO DI LUCA ONESTINI

E’ stato lui ad annunciare la loro separazione, la fine del loro amore. Ivana ha poi solo aggiunto che magari avrebbero potuto fare qualcosa in più per continuare ad amarsi. Una delusione che sembra proseguire con questo nuovo pettegolezzo. Sembra che la splendida modella ceca abbia condiviso una storia Instagram riferita al suo ex compagno beccato con l’ex fidanzata di Paolo Brosio. E’ una storia in cui parla di vino scaduto, e a molti è sembrata una frecciatina a lui.

Solo indiscrezioni, al momento non c’è nessuna conferma di notte di passione o magari della nascita di una nuova coppia. Onestini è al mare in vacanza, si diverte con il fratello in spiaggia con un balletto tutto da ridere, ovviamente sul suo profilo social non c’è traccia di un’altra donna. L’ultimo scatto che parla d’amore, ma finito, è quello con Ivana. E’ stata la sua ultima dichiarazione, sicuro che a lei vorrà sempre bene e che la ricorderà sempre con un sorriso anche se le loro strade si sono ormai divise per sempre.

E’ invece arrivata la smentita di Luca Onestini e la sua verità sulla fine con Ivana Mrazova.