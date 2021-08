Carlo Conti in vacanza con la famiglia ma non manca Leonardo Pieraccioni

L’estate di Carlo Conti è come sempre in Toscana, la sua vacanza preferita con il figlio Matteo e sua moglie Francesca Vaccaro sarà per sempre a Castiglioncello. E’ lì che il conduttore ha la sua villa ed è al mare che si divertono e si rilassano. C’è poi la pesca che è la sua passione ed è diventata anche quella di suo figlio. Il piccolo ha sette anni ed è facile che per lui arrivi la noia quando i pesci non abboccano, bisogna ovviamente fare anche altro. Nessuna noia invece quando arriva Leonardo Pieraccioni. Sono amici da sempre ed è a casa di Carlo Conti che spesso arrivano non solo Pieraccioni ma anche Giorgio Panariello, Marco Masini e gli altri toscani famosi. Carlo Conti a Castiglioncello si rigenera, trova tutta la carica necessaria per ripartire con i suoi programmi. “Love is in the air” commenta il conduttore pubblicando lo scatto della sua famiglia in barca. Il volto di Matteo coperto da un sorriso e la sua Francesca in primo piano, lui che sorride felice sotto il sole che adora.

CARLO CONTI E LEONARDO PIERACCIONI SI DIVERTONO SULL’ISOLA DEL GIGLIO

Qualche giorno all’isola del Giglio con la famiglia e l’amico del cuore. Il gruppo posta alcuni video della visita al castello a bordo di una 500 d’epoca. Non smettono di ridere passando dalle cene insieme alle imitazioni.

Ultimi giorni di vacanza per Carlo Conti, Francesca Vaccaro e il piccolo Matteo. Dopo avere visitato l’isola di cui si sono innamorati adesso un po’ di vero relax in barca. Tra pochi giorni torneranno alla vita di sempre che già da qualche anno scorre un po’ più lenta. Il conduttore Rai ha più volte spiegato che dalla morte di Fabrizio Frizzi ha capito che niente è più importante del tempo che si dedica alla famiglia.