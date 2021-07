Carlo Conti fa gli auguri alla sua Francesca e la dedica è piena d’amore

Oggi Francesca Vaccaro compie gli anni e Carlo Conti non poteva fare mancare i suoi auguri, la sua dedica d’amore. C’è sempre una foto per ogni occasione importante, è così sia per Francesca Vaccaro che per Carlo Conti e ogni volta è uno scatto semplice, con sorrisi e sguardi importanti. Per il compleanno di sua moglie il conduttore di Rai 1 ha voluto esagerare con i cuori rossi e ha usato pochissime parole, semplici, vere. La data del compleanno, oggi 17 luglio, e semplicemente “buon compleanno amore mio”. Tantissimi i commenti degli amici vip, dei colleghi, dei personaggi famosi che hanno fatto gli auguri a Francesca che oggi compie 49 anni. “Sei una pischella” ha commentato Caterina Balivo e infatti la Vaccaro non dimostra per niente la sua età.

CARLO CONTI E FRANCESCA VACCARO INNAMORATI PIU’ DI PRIMA

Tante volte Conti ha raccontato che per arrivare a sposare Francesca ha dovuto perderla più volte e che l’intervento di Antonella Clerici con i suoi consigli è stato fondamentale per decidere, per non perderla più. Un altro compleanno da festeggiare al mare, nella loro amatissima Toscana, a Castiglioncello, è lì che ogni anno trascorrono gran parte delle vacanze estive, è lì che c’è la loro casa, dove spesso arrivano anche Leonardo Pieraccioni, Marco Masini e Giorgio Panariello, gli amici di sempre, quelli che ci sono sempre.

Da sempre la famiglia per Carlo Conti è stata la sua forza, ha ammirato tanto la sua mamma che l’ha cresciuto da sola con tanti sacrifici, perché il papà è morto quando lui era piccolissimo. Oggi sono Francesca e Matteo la sua famiglia, la parte più importante della sua vita. Si sono sposati nel 2012 dopo vari tira e molla nei loro anni da fidanzati, poi è arrivato Matteo a rendere tutto davvero perfetto, fino alla scelta di Conti di lavorare meno per godersi di più la sua famiglia.