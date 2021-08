Alberto e Charlene di Monaco di nuovo insieme: felici con i gemellini

Sono state tantissime le voci circolate negli ultimi mesi. E purtroppo sulla famiglia reale monegasca si è detto davvero di tutto. Negli ultimi giorni si è parlato persino di un possibile imminente divorzio. Tutte voci che non trovano nessuna conferma e che oggi sembrano essere smentite dalle bellissime foto che Charlene di Monaco ha pubblicato sulla sua pagina Instagram. Foto che la ritraggono sorridente insieme ai suoi due figli e al Principe Alberto. “Sono felicissima di avere la mia famiglia di nuovo con me!” è questa la didascalia che accompagna su instagram le immagini della famiglia reale di Monaco. La Principessa Charlene, sembra stare meglio, o almeno ci prova. La moglie di Alberto di Monaco, negli ultimi mesi ha contratto una grave infezione in Africa, è stata costretta a stare lontana dalla sua famiglia. Ora si mostra di nuovo felice insieme ai suoi bambini e scrive: “Gabriella ha deciso di tagliare i capelli da sola!!!”.

Era stata una cugina del principe Alberto a parlare dei problemi matrimoniali della coppia, parlando di un imminente divorzio tra il principe e Charlene Wittstock.

Charlene di nuovo sorridente con la sua famiglia

Quello che succederà tra moglie e marito, al momento possono saperlo solo i diretti interessati. E si sa che quando ci sono di mezzo le famiglie reali tutto può succedere. Quello che ci auguriamo è che la principessa possa tornare in forma il prima possibile e guarire in modo definitivo, dopo i tanti problemi di salute che ha avuto nell’ultimo periodo. Ed è lo stesso augurio che le fanno le tante persone che scrivono sui social, augurandole di trascorrere delle ore serene con i suoi figli, visto che non vedeva i gemelli da tanto tempo.

Le foto di Charlene di nuovo con i suoi adorati gemelli

Ed ecco le immagini che la principessa ha postato sui social