Divorzio in arrivo per Charlene e Alberto di Monaco? La cugina rivela tutto

Si parla di nuovo di divorzio tra Alberto di Monaco e Charlene Wittstock e forse questa volta i reali sono davvero vicini all’addio. E’ da qualche mese che non vivono più insieme ma ufficialmente il motivo è la salute di Charlene, i problemi avuti dopo un primo intervento al viso e le successive operazioni. La moglie del principe Alberto sembra non possa viaggiare in aereo ma il principe e i gemelli l’hanno raggiunta in Sudafrica a inizio estate, poi la lunga separazione più volte giustificata. Adesso una cugina parla del rapporto che sarebbe al capolinea, parla di divorzio. E’ al settimanale Oggi che una cugina viennese di Grace di Monaco ha confidato tutto. Strana già solo questa confidenza ma il settimanale riporta anche il nome della cugina.

LA TELEFONTA TRA ALBERTO DI MONACO E LA CUGINA

E’ durante una recente telefonata che il principe avrebbe confidato che il distacco con Charlene non è solo fisico. “Alberto mi ha parlato di distanza fisica e interiore con Charlène, ho capito che il divorzio è imminente”. La conclusione però l’ha tratta lei, che è una persona di famiglia ma non è la diretta interessata.

Charlene Wittstock intanto ha già subito tre interventi al viso a causa di complicazioni seguite a un intervento al seno mascellare.

Le parole della cugina sarebbero precise: “Mi ha soltanto accennato che il suo matrimonio è in una fase molto, ma molto difficile. Con Charlène sono in una fase di allontanamento, non soltanto fisico – per poi aggiungere – Se ripenso al tono di voce che aveva Alberto, credo che arriveranno presto al divorzio. Quei due si sono allontanati nella vita quotidiana, lei va per la sua strada, lui ha scelto la sua”. Anche questo matrimonio a palazzo reale finirà male? Alberto e le sue sorelle sembrano non avere molta fortuna in amore.