Laura Chiatti e Marco Bocci in vacanza scacciano la crisi

Se c’è stato un periodo difficile per Laura Chiatti e Marco Bocci di certo adesso è più che superato. La coppia è in vacanza e tra un bacio e un bagno di mare e sole scaccia via tutto il gossip che negli ultimi mesi non ha fatto che prevedere la fine della loro storia d’amore. Tra Marco Bocci e Laura Chiatti sono tornati i baci appassionati di un tempo, anche quelli da mostrare ai paparazzi per difendere il loro amore e per ridere di gusto su chi non resiste alla tentazione di spettegolare. I due attori sono in vacanza a Sabaudia, con loro ovviamente ci sono anche i figli Enea e Pablo e alcuni amici, quelli che hanno sempre fatto il tifo per loro.

MARCO BOCCI E LAURA CHIATTI PIU’ INNAMORATI CHE MAI

Lontani dal set entrambi riescono a godersi le vacanze. E’ vero che dopo tante dichiarazioni reciproche sui social sia Laura che Marco sembravano distanti, non apparivano più insieme su Instagram, non c’erano like né commenti d’amore per l’altro. Nessuna storia ma solo lavoro, figli e amici, il gossip ha fatto il resto facendo intuire che c’era davvero il rischio che il loro matrimonio finisse.

C’è chi dice che si sia trattato solo di un momento difficile per Laura Chiatti ma che Marco Bocci non le abbia mai fatto mancare il suo sostengo. Non è però semplice con il loro lavoro che li porta spesso distanti. A Sabaudia adesso tutto splende sotto la luce del sole. I due attori sono bellissimi e pieni di passione, si divertono cercando l’onda giusta per uno sport da fare insieme, ma soprattutto ridono tanto, come all’inizio del loro amore.

Non manca chi continua a ripetere che Laura Chiatti è troppo magra, che dovrebbe mangiare di più. Lei ormai è stanca di ripetere che sta bene e che ha semplicemente scoperto di essere intollerante a vari alimenti, questo il motivo del suo dimagrimento.