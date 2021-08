Laura Chiatti in bikini mostra il suo lato migliore

Laura Chiatti questa estate si sente più in forma che mai e in bikini mostra il suo lato b, quello che lei chiama il suo lato migliore. E’ ironica ma in quanti la comprendono? Colpa della sua magrezza, quella davvero non la comprendono in molti. La Chiatti dopo avere scoperto che è intollerante a più alimenti ha la sua nuova dieta che la fa sentire benissimo e non tollera più chi le dice che è troppo magra. E’ davvero molto magra ed è di certo ben diversa da prima ma lei sta bene così. “E’ sempre meglio passare ai posteriori che ai posteri” ride Laura Chiatti mostrando il lato b in spiaggia. I commenti pieni di critiche arrivano subito, c’è chi si aspettava da lei più spessore ma forse anche l’attrice pensava che i commenti sarebbero stati con più risate.

LAURA CHIATTI IN VACANZA CON MARCO BOCCI E I FIGLI

Finalmente vacanze anche per loro. Dopo tanti pettegolezzi sulla famiglia Bocci le immagini al mare tutti insieme e le dichiarazioni d’amore dovrebbero zittire tutti. Pochi giorni fa il compleanno di Marco Bocci ha dato alla Chiatti il modo per fare capire a tutti che la famiglia è sempre unita, che il loro amore non è mai cambiato.

In vacanza tutto sembra perfetto, sono nel posto perfetto per tutta la famiglia, al mare con tanto divertimento e i giochi per Pablo ed Enea, poi arriva “l’ora del dolce aperitivo” con Marco Bocci che arriva a torso nudo con il vassoio degli aperitivi e lei questa volta ha intenzione di fare invidia a tutte quelle donne che in questi mesi le hanno detto che la sua famiglia non c’era più, che la coppia era in crisi o già separata.

Lei mostra il suo lato migliore voltando le spalle alle malelingue ma anche mostrando che in bikini si vede bellissima.