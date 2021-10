Lapo Elkann e Joana Lemos si sono sposati, matrimonio segreto in Portogallo

Lapo Elkann e Joana Lemos hanno sorpreso tutti, si sono sposati in gran segreto con una cerimonia celebrata in Portogallo. E’ nel Paese natale della sposa che la coppia ha scelto di giurarsi amore per sempre. La storia d’amore tra Lapo Elkann e Joana Lemos era apparsa subito importante, sempre protetta dalla curiosità altrui. Lapo con lei è rinato davvero, l’aveva fatto capire a tutti che l’ex campionessa di rally era la donna della sua vita. L’annuncio del fidanzamento dato da Chi all’inizio del 2021, l’anello che lui aveva regalato alla sua compagna, un gioiello in diamanti e titanio, uno stile art deco ma con una scelta così particolare. Per Lapo quel materiale voluto per la creazione era il simbolo della loro unione, un materiale che deriva dal mondo dell’automobilismo. Li unisce non solo la passione per le auto, adesso sono marito e moglie ed è un passo importante.

Il matrimonio di Lapo Elkann e Joana Lemos ieri in un giorno speciale

Il matrimonio di Lapo e Joana è stato celebrato ieri 7 ottobre, un giorno speciale, una data già importante perché è il giorno del compleanno dell’imprenditore. La coppia ha scelto il Portogallo perché è lì che è nato il loro amore due anni fa. Sempre lontani dai riflettori hanno voluto che alle nozze fossero presenti solo le famiglie e gli amici più cari.

Con la Lemos l’imprenditore ha trovato finalmente stabilità e serenità, l’ha ripetuto più volte. Dopo l’anello i fiori d’arancio anche se ancora non abbiamo visto foto degli sposi. “E’ la prima donna che non sta con me per soldi o visibilità” è stato sincero Lapo parlando della sua compagna: “Non ci nascondiamo niente, abbiamo i codici del telefono l’uno dell’altra”. Era la prima volta che amava così e non si è fatto scappare la donna più importante della sua vita.