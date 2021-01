Lapo Elkann stregato da Joana le regala l’anello di diamanti per chiederla in sposa (Foto)

C’è aria di matrimonio per Lapo Elkann ed è la prima volta che il rampollo di casa Agnelli desidera sposare una donna (foto). Lapo è sereno accanto alla sua Joana, l’unica che abbia accettato tutto di lui fino in fondo, l’unica con cui desidera per la prima volta costruire una famiglia. Nella recente intervista a Domenica In era già evidente l’amore tra i due e la rivista Chi aggiunge anche le foto dell’anello di diamanti. Lapo ha chiesto alla sua Joana di sposarlo e sembra che lei abbia detto di sì. 47 anni lei, 43 anni lui ma chi è Joana, la donna che gli ha fatto perdere la testa senza smettere di ragionare? Joana Lemos è una campionessa di rally ma la sua vita è piena di impegni, inoltre è mamma di due figli con cui Elkann ha uno splendido rapporto.

LAPO ELKANN SPOSA JOANA

Le nozze sono vicine e le immagini che pubblica il settimanale di Alfonso Signorini mostrano una coppia meravigliosa. Le foto sulla neve rivelano la bellezza di Joana ma anche la loro complicità, la voglia di essere felici. C’è poi la foto dell’anello, meraviglioso: “E’ un anello in stile art deco ma con una novità, e cioè che la struttura intorno ai diamanti è in titanio, che è il simbolo della nostra unione perché è un materiale che deriva dal mondo dell’automobilismo”. Un regalo arrivato a fine anno, una proposta di matrimonio con cui Lapo ha iniziato il 2021.

Non ci sono segreti tra loro ed è anche questo che rende sereno Lapo: “Fra di noi non ci sono segreti, e questo va dai codici del telefonino fino ai lati belli e quelli più difficili e oscuri del nostro carattere. Non c’è niente che Joana non sappia di me o che debba nasconderle e l’amore fra di noi è indistruttibile, come il titanio”.