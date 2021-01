Lapo Elkann dichiara il suo amore a Joana, la splendida compagna gli ha cambiato la vita (Foto)

E’ a Domenica In che Lapo Elkann tra i suoi progetti di vita ha presentato a tutti Johanna, anche se lei non era in studio (foto). Davanti a tutti ha dichiarato il suo amore per la compagna: Lapo Elkann ha dato una svolta alla sua vita, ha davvero trasformato la sua esistenza e tutto questo lo deve a lei. “Senza di lei non avrei mai fatto i passi che ho fatto, la verità è che ho trovato la donna della mia vita. Lei mi permette di fare la differenza ogni giorno ed è l’unica donna al mondo che ama, abbraccia e accetta e supporta Lapo ogni giorno con tutte le sfaccettature”. E’ solo l’inizio della sua dichiarazione d’amore alla splendida donna, Joana Lemos.

LAPO ELKANN E JOANA INSIEME DA UN ANNO

Stanno insieme da quasi un anno, a Domrnics In Lapo racconta che si sono conosciuti in un ristorante e la prima volta che lui l’ha vista e l’ha guardata negli occhi ha pensato che era lei che voleva perché forte, sensibile e intelligente: “Lei è gran parte della forza, vitalità ed energia che ho ed è merito suo di gran parte del successo che stiamo raggiungendo con Laps. E’ merito suo la voglia che ho di costruire una vita e una famiglia con lei”.