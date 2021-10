Gabriel Garko paparazzato con il compagno: lui è Matia

Gabriel Garko aveva già parlato di un nuovo compagno e di un amore che lo rende sereno ma non ha mai voluto dire il suo nome e raccontare di lui. Ci pensa il settimanale Nuovo a pubblicare le foto della coppia e a mostrare chi è il nuovo fidanzato di Gabriel Garko. Sono stati paparazzati insieme a Milano, l’attore felice innamorato lo sarà un po’ meno nel vedere gli scatti con l’uomo con cui desidera costruire una famiglia. Garko e il suo compagno sono al bar, seduti a un tavolino per la colazione, poi insieme sono tornati a casa. Ovvio che prima o poi arrivino i paparazzi ma è anche bello vederlo finalmente libero di mostrare la sua vera storia d’amore alla luce del sole, è la prima volta. Le altre storie d’amore che abbiamo sempre visto sui settimanali di gossip non erano vere storie d’amore per Gabriel Garko.

Il fidanzato di Gabriel Garko non fa parte del mondo dello spettacolo

Potrebbe sembrare un modello ma l’attore assicura che il suo fidanzato non fa parte del mondo dello spettacolo, è ben lontano dal suo mondo, ha 36 anni e si scopre anche altro. Si chiama Matia ed è un personal trainer, ecco spiegato il perché del suo fisico da modello. Scolpito più o meno quanto Gabriel e ricoperto di tatuaggi.

Si frequentano da un po’ ma con lui Gabriel Garko per la prima volta pensa a grandi progetti. Ha già confidato che in questo periodo sta cercando di capire se assecondare i suoi desideri. Vorrebbe diventare padre, vorrebbe avere un figlio, pensa che sarebbe un bravo genitore ma sa anche che in Italia è complicato. “A breve prenderò una decisione” adesso non deve più mentire e dopo il coming out può finalmente parlare anche di desideri e progetti, come tutti.

