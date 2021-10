Nessun ritocco, Gabriel Garko parla solo di vitamine e cura di se stesso

Ospite a Verissimo Gabriel Garko oggi e Gabriel Garko 30 anni fa, le immagini mostrano la bellezza sempre presente, ma gli anni che passano sono senza ritocco per lui? “Se volete continuare a odiarmi benvenuti” commenta sorridendo l’attore che ripete la frase di chi dice che più si è odiati più si è noti. Gabriel Garko risponde a chi gli dice di avere fatto un po’ di ritocchi sul viso: “Non c’è più nessuno che è come è se incontri una persona che hai conosciuto su Instagram la differenza è evidente… Ho fatto le cose che minimo facciamo tutti, come curarsi, vitamine e così via e non mi sono mai ritoccato e non lo farei neanche”. Quindi non c’è un bisturi ma immaginiamo che qualche punturina ci sia stata.

Gabriel Garko e la capacità di superare le molestie subite

Le prime molestie le ha subite quando aveva 9 anni e poi tante altre volte. Garko ammette che è stato vittima più volte di queste orribili attenzioni, la più violenta quando aveva 16 anni: “Ed è stato il giorno che ho iniziato a fumare”. Ha comprato il suo primo pacchetto di sigarette, cerca di parlare di altro perché non ha mai denunciato, nessuno lo sapeva. Per Gabriel Garko l’importante è stato uscirne, sorride mentre lo dice, non ha intenzione di lasciarsi andare alle emozioni.

Ricorda il giorno in cui ha rischiato di morire, era poco prima del festival di Sanremo. Ricorsa le fiamme, Gabriel era sotto le macerie, ha pensato che forse è così che succede, nessuno ti avvisa che stai per morire. Gli è servito per imparare a godersi la vita.

Sua madre non voleva tentasse la carriera nel mondo dello spettacolo, suo padre invece ci ha creduto un po’ di più ma oggi non è più accanto a lui ed è un dolore con cui ha imparato a convivere mentre sua madre in questo periodo vive con lui.