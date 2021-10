Gianmaria Antinolfi molla Greta e si dichiara a Sophie Codegoni

Si smuovono le cose nella casa del Grande Fratello VIP 6. Ieri sera molti concorrenti hanno puntato il dito contro Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni e Soleil Stasi, accusandoli di aver preparato tutta una sceneggiata prima del loro ingresso nel reality di Canale 5. Sophie è sembrata molto turbata dalle parole degli altri concorrenti e ha deciso di mettere fine alle discussioni con Soleil Sorge per dimostrare che a lei non interessa avere quel genere di spazio in puntata. Gianmaria, dal canto suo, sentendosi dire anche dagli amici che dovrebbe prendere una posizione, ha deciso di farlo. Pensando al video messaggio di Greta ma anche a quello che aveva provato rivedendo Soleil, si è reso conto che la storia con quella che riteneva la sua fidanzata è chiusa per cui vuole mettere un punto e andare avanti. Ne ha parlato direttamente con Sophie, alla quale, dopo una serata di grande nervosismo, ha detto quello che prova. Galeotte sono state le parole di Giucas Casella che aveva invitato il caro Gianmaria a provarci con Sophie, senza nasconderle quello che sentiva per lei? La nostra Codegoni non sa che il caro Antinolfi i primi giorni in casa parlava delle scommesse fatte con i suoi amici, e di come si sarebbe volentieri “portato a letto” la Codegoni…Chissà se lo tratterebbe con lo stesso atteggiamento, se solo lo sapesse…

Ma torniamo alle parole di Gianmaria che ha deciso di mollare Greta.

Gianmaria Antinolfi si dichiara a Sophie Codegoni

L’imprenditore quindi prendendo da parte la Codegoni si è detto sicuro di quello che vuole fare. Ha capito che da qualche giorno pensa a lei, che l’ha notata, che è stata l’unica per la quale ha provato qualcosa in queste settimane. “Se io mi sono mosso nei tuoi confronti è perchè ho deciso di perdere l’altra persona” ha detto Gianmaria, deciso a quanto pare a mettere un punto con Greta. Poi ha chiesto a Sophie di dargli una possibilità: vuole che lei si fidi e che comprenda la natura sincera dei suoi sentimenti. “Non voglio stare lontano da te, non voglio smettere di guardarti” ha detto il napoletano a Sophie. Gianmaria ha inoltre spiegato che il suo interesse non nasce dalla bellezza fisica ma da qualcosa che va oltre. Sophie gli ha chiesto ora delle dimostrazioni. Vedremo che cosa succederà.

