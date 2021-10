Ci aspettavamo scintille tra Selvaggia Lucarelli e Morgan alla prima puntata di Ballando con le stelle 2021 e invece tra i due ci sono state solo belle parole e consigli. La giornalista, dopo la splendida esibizione di Morgan ( che ha sorpreso davvero tutti) non ha potuto che dare solo dei consigli al cantante. Gli ha detto di continuare su questa strada, di non rovinare tutto con le sue mani come fa sempre. Prima però era arrivata la frecciata. Morgan, aspettando che parlasse Selvaggia, ha sorriso dicendo che sarebbero arrivate le cose cattive. La Lucarelli ha risposto: “Io cattiva, sono 10 anni che aspetto una tua risposta!”. Effettivamente non tutti lo sanno ma Selvaggia Lucarelli e Morgan sono stati molto vicini in passato; per leggere della loro storia sui giornali di cronaca rosa, bisogna tornare indietro nel tempo. Siamo nel 2009 e in quegli anni tra i due, ci fu un flirt. Così scrissero i giornali ai tempi. Morgan e Selvaggia non ne parlarono molto ai tempi ma pare che galeotto fu un messaggio che il cantante mandò a Selvaggia con un invito a seguirlo e da lì nacque una breve ma intensa storia d’amore. Che a giudicare dalle parole della Lucarelli ieri, non è finita poi malissimo. Nessun rancore tra ex, ma solo tanti consigli per il cantante, che davvero in pista ha dimostrato di avere un grande talento.

Selvaggia Lucarelli e Morgan: cosa c’è stato tra loro?

In un articolo del luglio 2009 di Donna Moderna si legge:

Da poco è finita la sua storia con la ex velina Maddalena Corvaglia, ma il giudice di X-Factor non è stato certo con le mani in mano. Ed è andato ancora a pescare nel mondo dello spettacolo. Stavolta ha trovato Selvaggia Lucarelli, opinionista, blogger e ex concorrente dell’Isola dei Famosi. E anche la loro passione sembra essere selvaggia…

La Lucarelli avrebbe commentato in una intervista per la rivista Chi, con queste parole la storia:

i due sono stati “beccati” ad Acqui Terme durante un weekend romantico. Ma lei non si tira indietro e non si nasconde: “è un mondo folle e affascinante. Anzi, lo definirei ‘un viaggio'”, ha detto la Lucarelli parlando del suo nuovo amore. Se questa sia solo una scappatella estiva o un grande amore come quello per la ex Asia Argento, sarà tutto da vedere…

L’articolo dedicato a Morgan e Selvaggia si chiude così:

.. nel frattempo i due appaiono affiatatissimi, e durante questa piccola vacanza Selvaggia ha avuto l’occasione di conoscere anche la madre, la nipote e la sorella di Morgan: siamo già così ufficiali? I due dopotutto si conoscono da un po’: si erano incontrati a Processo a X-Factor, ma poi la Corvaglia si è messa tra di loro. Ora però la strada è libera…

La cronaca di questo amore, almeno sui media, finisce con questo articolo della rivista Chi. Non ci sono molte altre foto dei due in giro o dichiarazioni ai tempi. Chissà magari in questi giorni, si parlerà del passato, si parlerà di questo flirt ma per ora, c’è davvero molto poco da sapere. Di certo l’astio che c’è da sempre tra Selvaggia Lucarelli e Asia Argento si lega anche alla storia che ci fu tra loro. Nel 2013, quando la Lucarelli lanciò sui social la notizia del ricovero in ospedale di Morgan per abuso di farmaci, l’attrice si scagliò contro di lei. La giornalista ricordò che le notizie si danno: come quella del ricovero di un calciatore, del Papa o di Belen. Ma la Argento commentò dicendo che non le era sembrato che la Lucarelli fosse andata a letto con queste persone…In quel caso la giornalista definì la storia con Morgan una storia vecchia, rinvangata dalla sua ex solo per fare una battuta becera.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".