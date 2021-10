Ballando con le Stelle 2021: prima puntata ricca di colpi di scena, da Morgan alla classifica finale

Nonostante sia la sedicesima edizione, Ballando con le Stelle continua a sorprendere con ricchi colpi di scena. La prima puntata del nuova ciclo del programma condotto da Milly Carlucci è stata scandita da tanti momenti piacevoli e da alcune sorprese che sicuramente faranno discutere nella prossima settimana i talk show Rai e i blog sul web. Il programma si è aperto con un doveroso omaggio musicale a Raffaella Carrà ed un auspicio della padrona di casa di vedere il nome della collega nel nome dell’Auditorium del Foro Italico.

Hanno fatto molto buzzing anche alcuni look piuttosto insoliti: dalla nuova capigliatura di Selvaggia Lucarelli (e là Romina Power secondo alcuni) passando per l’eccentrico completo dorato indossato da Federico Fashion Style durante la sua esibizione. Hanno sorpreso anche le divertenti ed energiche performance di Memo Remigi e Valeria Fabrizi, che nonostante la veneranda età, se la sono cavata più che egregiamente.

Ballando con le Stelle 2021: prima puntata ricca di colpi di scena

Ma il vero colpo di scena della prima puntata di Ballando con le Stelle 2021 è stato Morgan. L’ex giudice di Amici e X Factor è passato dall’essere un uomo scapestrato ad apparire fermo e ligio al dovere. Si è talmente tanto ammansito e messo in riga che la su performance di ballo è risultata la più convincente di tutta la serata: con ben 47 punti su 50, Morgan e la sua maestra Alessandra Tripoli sono balzati al primo posto della classifica dei giudici. Nel dettaglio, il charleston moderno di Morgan e Alessandra Tripoli ha ricevuto tre 10 da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, un 9 da Ivan Zazzaroni ed un 8 da Fabio Canino.

L’ottima performance di Morgan ha posto le basi per un possibile percorso duraturo all’interno del talent show di Rai Uno: questo hanno spiegato i giudici e i commentatori a bordo campo. Riuscirà Morgan a mantenere una media dei voti così alta anche nelle prossime puntate?

Colpo di scena fra i colpi di scena della prima puntata di Ballando con le Stelle 2021 è stato anche il rito dei coni. Come prevedibile, in questo esordio nessun vip è stato eliminato ma i fari sono rimasti accessi su tre coppie invece che due. Come mai? La spiegazione è semplice: invece di assegnare dei punti bonus di diversa quantità per le due coppie fortunate, è stato preferito assegnare a tre coppie un bonus di basso valore ma equo per tutto il podio. Nell specifico Arisa, Mogan e Mietta partiranno con 10 punti in più nella classifica dei giudici del 23 ottobre 2021.

