Ballando con le Stelle 2021 e la proposta in diretta: Raffaella Carrà nuovo nome per l’Auditorium Rai

Raffaella Carrà ci ha lasciati lo scorso 5 luglio 2021. Da quel giorno sono state numerosissime le dediche, gli omaggi e le dimostrazioni d’affetto fatte da varie celebrità, personaggi del mondo della televisione e soprattutto dai numerosissimi fan italiani e stranieri. A tre mesi di distanza dalla scomparsa, anche l’Auditorium Rai di Roma ha allestito un omaggio al celebre caschetto biondo della tv grazie a Milly Carlucci e alla puntata di esordio di Ballando con le Stelle 2021.

Un omaggio dovuto quello partito dall’Auditorium Rai del Foro Italico in quanto proprio in quegli studi la Carrà ha realizzato lo show televisivo più iconico della sua carriera: Carràmba che Sorpresa! E dunque, essendo stata quasi la casa televisiva di Raffaella, Milly Carlucci ha voluto annunciare e ribadire un suo desiderio: ribattezzare l’Auditorium con il nome di Raffaella Carrà.

Auditorium Rai dedicato a Raffaella Carrà: la proposta di Ballando con le Stelle

Tutto è accaduto nell’anteprima della prima puntata di Ballando con le Stelle 2021. Ad apparire in scena è solo Milly Carlucci al centro dello studio di Ballando con le Stelle. La conduttrice saluta il pubblico da casa e li introduce all’omaggio pensato per Raffaella Carrà: “Siamo alla sedicesima edizione e il nostro gruppo di lavoro è entrato qui nel 2005. E quando siamo arrivati in questo studio eravamo un po’ tutti col fiato sospeso perché entravamo nella casa di Carràmba che Sorpresa! Il luogo dove per tanti anni Raffaella Carrà aveva costruito un successo incredibile per Rai Uno”.

Poi arriva la proposta di Milly Carlucci: “Io ho chiesto che questo teatro della Rai potesse essere intitolato ad una grande donna, conduttrice, autrice, capo progetto, una donna che ha fatto la storia della televisione italiana. Per il momento se ne sta parlando… e chissà che in uno di questi giorni succederà che io potrò dire: buonasera dal Teatro Raffaella Carrà. Sarebbe bellissimo”. L’accorato discorso di Milly Carlucci è stato chiuso da uno spazio musicale a cura della Paolo Belli Big Bang sulle note del brano “Rumore”.

Dunque la proposta fatta dalla Carlucci via social già nel giorno della scomparsa della Carrà pare sia stata già inviata ufficialmente alla Rai ma mai ancora accettata. In ogni caso, la proposta è stata accolta favorevolmente dagli spettatori di Ballando con le Stelle, che hanno commentato in maniera molto positiva l’ipotesi di dedicare a “Raffa” uno dei suoi più storici studi televisivi. Il desiderio diventerà realtà?

