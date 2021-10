Guillermo Mariotto svela la generosità di Raffaella Carrà

A Storie Italiane Guillermo Mariotto svela una cosa che Raffaella Carrà gli aveva chiesto di non svelare. Oggi che lei non c’è più Mariotto si commuove e poi confida che quando durante la pandemia lui si occupava delle persone che era per strada senza più niente, dietro c’era Raffaella. “Oggi lo posso dire, lei mi aveva chiesto di non dirlo. Quando insieme abbiamo cavalcato l’assistenza dei sottotetto nel lockdown è stata proprio Raffaella Carrà che ci ha sostenuto con donazioni pazzesche dicendomi di non dire niente. Oggi capisco e me la porto nel cuore come una donna generosa e silenziosa. Lei stata grande come artista ma grande come donna, lei me lo ha proprio mostrato”. Guillermo Mariotto in quel periodo aveva mantenuto la promessa fatta alla Carrà, non aveva detto niente della sua grande e vera generosità.

Al Bano ricorda Raffaella Carrà, domani a Ballando con le Stelle l’omaggio

Domani per la prima puntata di Ballando con le Stelle Milly Carlucci ha già annunciato l’omaggio a lei che purtoppo non c’è più e che in quello studio ha portato al successo Carrambà.

“E’ stata una grandissima artista, ha fatto tanto sano rumore quando era tra di noi e mi ha stupito il grande silenzio prima di andarsene. Questo contrasto che denota la sensibilità e l’umanità di Raffaella Carrà…” confida Al Bano che prosegue: “Ho avuto l’onore di conoscerla e di lavorare insieme a lei e io sono stato un autore della sua venuta in Spagna. In quegli anni io ero il numero uno, Gianni Boncompagni mi chiamò e lo misi in contatto con il mio produttore ed è stato il successo che è stato, amata quanto in Italia, grande Raffaella sotto tutti i punti di vista”.

Per tutto il pubblico Raffaella Carrà è stata una grande artista ma tutti scoprono solo adesso che grande donna è stata.

