Gilles Rocca e Miriam Galanti sono tornati insieme: “Non poteva finire così”

E’ tutto vero, Gilles Rocca e Miriam Galanti si erano lasciati ma sono tornati insieme ed è lui a svelare anche altro mentre scrive alla sua fidanzata il dolce bentornata. Nessuna intervista per parlare del suo amore per Miriam ma Gilles Rocca scrive tutto sul suo profilo social. Un messaggio con cui spiega cosa è successo in questi mesi, l’estate in cui hanno deciso di separarsi e anche i soldi che qualcuno aveva offerto per fingere un addio. L’addio c’era stato davvero ma il vincitore di Ballando con le Stelle non scende a questi compromessi, non parla della sua vita privata, non finge. Questa volta però entra nel dettaglio e il suo post è a metà tra uno sfogo e una dichiarazione d’amore.

Gilles Rocca e Miriam Galanti si erano lasciati in estate

In parte anche per colpa dell’attenzione che il gossip aveva nei loro confronti. L’ex naufrago sui social racconta: “È stato un periodo strano, oserei dire assurdo dove in tanti senza alcun diritto si sono presi la libertà di sapere cosa stesse succedendo alla nostra storia, se stavamo o no insieme, se avevamo altri amori” quindi la decisione di allontanarsi per un po’ o forse per sempre.

“C’è stato un momento dove tutto questo interesse mediatico ci ha fatto prendere la decisione di separarci per un periodo… ci hanno offerto soldi, copertine ma il patto era quello di dire sui giornali che NON stavamo più insieme. Per soldi non parlo della mia vita, della nostra vita soprattutto non ne parlo male…per un momento lungo quanto una vita abbiamo scelto di separarci quest’estate, avevamo bisogno di essere considerati persone singole e non una coppia gossippara”.

Poi hanno capito che non potevano più stare separati: “Ma la voglia di stare insieme evidentemente era troppa e quello che abbiamo scritto per 12 lunghi anni non poteva fermarsi così! Ben tornata amore mio”.

